배민, 18개 주요 외식 브랜드 ‘타임세일’

서울서 시범운영…전국 순차 확대

첫 방문 최대 1만2000원 할인 혜택

배달의민족 운영사 우아한형제들은 BBQ, 처갓집양념치킨, 피자헛, 명랑핫도그, 요거트월드 등 18개 인기 외식 프랜차이즈 브랜드들이 한정된 시간 동안 할인 혜택을 제공하는 '타임세일'을 시작한다고 1일 밝혔다.

타임세일은 고객이 처음 이용하거나 오랜만에 찾은 가게에서 정해진 시간 내에 주문하면 건당 최대 1만원이 넘는 할인을 제공하는 신규 서비스다. 이달부터 서울 지역 내 치킨, 피자, 패스트푸드, 족발 등 인기 배달메뉴 프랜차이즈 브랜드들이 배민에서 타임세일 시범 운영을 시작한다.

참여 브랜드는 멕시카나, BBQ, 처갓집양념치킨, 피자헛, 노모어피자, 피자알볼로, 버거킹, KFC, 쉐이크쉑, 이삭토스트, 마왕족발, 두찜, 홍콩반점0410, 육칠이, 파리바게뜨, 샐러리아, 요아정, 요거트월드 등이다.

이들 브랜드의 타임세일은 조건에 부합하는 고객에게 자동으로 노출된다. 처음 이용하거나 최근 석 달간 주문한 적이 없는 가게에서 사용할 수 있는 할인 혜택을 15분 한정으로 제공한다. 할인 조건은 ▲2만원 이상 주문 시 5000원 ▲3만원 이상 주문 시 8000원 ▲4만원 이상 주문 시 1만2000원 할인 등이다.

고객은 타임세일을 통해 기존에 이용하지 않았던 가게를 혜택과 함께 새롭게 발견하고 경험할 수 있을 것으로 기대된다. 특히 배민 앱 메인 화면부터 타임세일 정보를 팝업 형태로 노출해 손쉽게 혜택을 확인할 수 있도록 했다.

파트너 입장에서도 타임세일은 신규 고객 유치는 물론, 휴면 고객의 재방문을 유도해 매출 증대에 도움이 될 것으로 배민은 기대했다. 참여 여부는 파트너가 자율적으로 선택할 수 있으며 타임세일이 적용되는 고객 인원도 일 단위로 정해진 범위 내에서 선택할 수 있다. 배민은 향후 적용 지역을 순차적으로 확대할 예정이다.

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배민 관계자는 "주요 외식 브랜드의 배민 타임세일을 통해 고객에게는 보다 합리적인 가격의 주문 경험을, 업주에게는 필요한 시점에 새로운 고객을 유입시킬 기회를 제공할 것"이라며 "앞으로도 고객 혜택과 업주 성장을 동시에 높일 수 있는 기능을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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