우리투자증권은 업계 최초로 'S클래스' 펀드 투자가 가능한 '중개형 개인종합자산관리계좌(ISA)'를 출시했다고 1일 밝혔다.

‘S클래스’ 펀드 담은 중개형 ISA 출시. 우리투자증권 AD 원본보기 아이콘

S클래스 펀드는 판매보수가 낮아 보다 합리적 비용으로 더 큰 이익을 기대할 수 있는 상품이다. 우리투자증권의 중개형 ISA는 저보수 S클래스 펀드를 처음 도입해 투자자가 국내 주식과 ETF는 물론 레버리지 펀드와 저보수 펀드까지 확장된 상품 라인업을 갖춘 것이 특징이다.

특히 중개형 ISA 출시 기념으로 내년 연말까지 진행 중인 국내주식 온라인 거래수수료 우대 혜택을 중개형 ISA 계좌에도 동일하게 적용한다. 국내주식 온라인 거래수수료 혜택이 기존 일반종합계좌, ETF 거래가 가능한 연금저축계좌에 더해 중개형 ISA 계좌까지 확대됨에 따라 비용 부담은 낮추고 절세 효과는 높여, 보다 효율적인 자산 운용이 가능하도록 투자기회의 폭을 크게 넓혔다.

우리투자증권의 중개형 ISA 계좌 개설을 원하는 고객은 '우리WON MTS' 앱 또는 영업점을 방문하면 된다. 단계적 업데이트를 거쳐 안정성을 높인 '우리WON MTS'는 최근 MTS 이용 트렌드에 발맞춰 직관적 화면 구성과 빠른 주문 체결 시스템을 적용해 계좌 개설부터 상품 매매까지 초보 투자자도 쉽고 빠르게 이용할 수 있다.

우리투자증권은 이번 중개형 ISA 출시를 계기로 실질적인 고객 자산관리를 지원할 수 있는 다양한 혜택과 상품을 제공하며, 고객의 장기·분산투자 동반자로서 자리매김할 계획이다.

AD

우리투자증권 관계자는 "고객들이 보다 효율적으로 자산을 관리할 수 있도록 S클래스 투자가 가능한 중개형 ISA를 선보이게 됐다"며 "중개형 ISA 출시를 시작으로 고객의 장기·분산투자 동반자로서 합리적이고 혁신적인 상품들을 지속적으로 선보일 것"이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>