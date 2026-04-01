개인투자 30억달러…아크 인베스트 ETF 편입

챗GPT 개발사 오픈AI가 지난달 발표한 투자 유치 라운드에서 최종 1220억달러(약 184조원)를 조달했다고 31일(현지시간) 밝혔다. 이에 따라 기업 가치는 8520억달러(약 1284조원)에 이르게 됐다. 지난달 밝혔던 투자 유치액 1100억달러에서 120억달러가 늘어난 규모로, 오픈AI 설립 이후 최대 규모다.

블룸버그 통신에 따르면 이번 투자 유치의 대부분은 빅테크(대형 정보기술 기업) 세 곳에서 이뤄졌다. 아마존이 500억달러를 투자했고, 엔비디아와 소프트뱅크는 각각 300억달러를 투자했다. 다만 아마존 투자 자금 중 상당 부분인 350억달러는 오픈AI가 기업공개(IPO)를 하거나 범용인공지능(AGI)에 도달하는 것을 조건으로 투입됐다. 이 외에도 벤처캐피털(VC) 앤드리슨 호로비츠와 DE 쇼 벤처스, 아랍에미리트(UAE)의 인공지능(AI) 전문 투자사 MGX 등이 참여했다.

오픈AI 로고. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

오픈AI는 이번 투자에서 처음으로 은행 채널을 통해 개인투자자로부터 30억달러를 유치했다. 한국에서 '돈나무 언니'라는 별명으로 불리는 캐시 우드가 운영하는 자산운용사 아크 인베스트의 상장지수펀드(ETF)에도 편입될 예정이다. 더 많은 투자자가 오픈AI에 투자할 수 있도록 하는 전략이다. 또 투자 유연성 확보를 위해 은행 대출 한도를 47억달러로 확대했다고 회사 측은 밝혔다.

사라 프리어 오픈AI 최고재무책임자(CFO)는 이번 자금 조달에 대해 "역대 최대 규모의 IPO들도 능가한다"며 이란 전쟁 등으로 공모 시장 전반의 불확실성이 커진 상황에서 컴퓨팅 자원과 AI 로드맵에 투자할 수 있는 유연성을 확보할 수 있다고 설명했다. 오픈AI는 앞서 자사 AI 소프트웨어 지원을 위한 물리적 인프라에 향후 몇 년간 1조4000억달러 이상을 투자하겠다고 밝힌 바 있다.

오픈AI는 현재 월 20억달러의 매출을 올리고 있다고 밝히며 구글 모기업 알파벳과 메타 등 경쟁사가 과거 같은 성장 단계에 있었을 당시의 매출 성장 속도보다 4배 빠르다고 밝혔다. 챗GPT의 주간활성사용자(WAU)는 9억명 이상이며, 유료 구독자도 5000만명 이상을 기록했다고 밝혔다. 현재 기업 매출이 전체 매출의 40%를 차지하고 있으며, 연말에는 50%까지 증가할 것으로 예상했다. 특히 기업용 코딩 도구 코덱스의 주간 사용자가 3개월 새 5배 증가한 200만명을 넘어선 가운데, 챗GPT·코덱스·웹브라우저를 통합한 AI 슈퍼 애플리케이션(앱)을 구축하고 있다고 밝혔다.

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한편 오픈AI는 최근 비용 절감과 연산 효율화를 위해 동영상 생성 앱 '소라'를 비롯한 일부 기능의 개발을 중단했다. 업계에서는 올해 연말께 IPO를 앞두고 실적 개선에 집중하기 위한 전략으로 분석했다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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