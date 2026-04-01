울산 현장 둘러봐 "함정 기술력 확인"

HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 443,500 전일대비 21,500 등락률 -4.62% 거래량 576,636 전일가 465,000 2026.04.01 10:38 기준 관련기사 [특징주]HD현대중공업 5%대↓…"HD한국조선해양 EB 발행" 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 美-이란 휴전 기대감에 코스피·코스닥 장 초반 상승세 전 종목 시세 보기 이 호주, 페루, 태국, 미국 등 전 세계에서 모인 주한 외국 무관들에게 자사의 함정 기술력을 알리고 전 세계 방산 협력 가교 역할에 나섰다.

25개국에서 온 30명의 주한 무관단 일행이 지난달 31일 HD현대중공업을 방문해 최고 수준의 함정 건조 역량을 확인했다. HD현대중공업 AD 원본보기 아이콘

1일 HD현대중공업에 따르면 지난달 31일 주한 외국무관단 25개국 30명이 울산 본사를 방문해 조선소와 함정 건조 현장을 둘러보고 첨단 함정 기술력에 대한 브리핑을 받았다.

HD현대중공업은 지난해 12월 HD현대미포를 합병해 함정·중형선사업부를 발족했다. 필리핀 해군에 호위함·초계함·원해경비함 총 12척, 페루 해군에 호위함·원해경비함·상륙함 총 4척 등 역대 20척의 함정을 수출하며 글로벌 해양 방산 기업으로서의 입지를 탄탄히 해 나가고 있다.

이번 방문은 국방정보본부의 국내 안보·방산 협력 프로그램의 일환으로 마련됐다. 참석자들은 조선소 및 함정 건조 현장 견학 등을 통해 HD현대중공업의 함정 분야 역량을 체험했다. 특히 무관단은 건조 중인 8200t급 첨단 이지스구축함인 '대호김종서함'을 비롯해, 3000t급 해경경비함, 2400t급 필리핀 원해경비함, 창정비 중인 잠수함 등을 직접 확인하며 설계부터 건조, 유지·보수(MRO)는 물론, 첨단 기술을 아우르는 체계 통합 역량에 높은 관심을 보였다.

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주원호 HD현대중공업 사장은 "K-방산에 대한 국제적인 관심이 높아지고 있는 가운데, 각국의 무관단에게 직접 우리의 기술력과 역량을 알릴 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"면서 "HD현대중공업은 첨단 해양방산 시장에서 고객이 원하는 성능·비용·납기일 모두를 만족시킬 수 있는 최고의 경쟁력을 갖춘 기업으로서 앞으로 세계 각국과 함정 분야 협력을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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