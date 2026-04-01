'NAME IT BLACK, CALL IT ICON' 공개

헤라 앰버서더 필릭스 참여

헤라가 브랜드 대표 제품 '블랙 쿠션 파운데이션'의 글로벌 캠페인 'NAME IT BLACK, CALL IT ICON'을 공개한다고 1일 밝혔다.

2017년 출시한 블랙 쿠션은 누적 1400만개 판매를 기록한 헤라의 대표 제품이다.

이번 캠페인은 블랙 쿠션이 축적해온 헤리티지를 바탕으로, '아이콘은 숫자가 아닌 기준으로 완성된다'는 메시지를 전달한다. 헤라 앰버서더 필릭스가 캠페인 필름에 참여했다.

헤라 '블랙 쿠션'. 아모레퍼시픽 AD 원본보기 아이콘

이와 함께 'THE ICONIC BLACK' 이벤트와 고객 참여형 콘텐츠를 통해 블랙 쿠션이 만들어온 아이코닉한 순간들을 조명할 예정이다.

블랙 쿠션 파운데이션은 30시간 지속되는 초밀착 빌더블 새틴 커버를 구현하며, 글로벌 고객 4534명의 피부 톤 데이터를 기반으로 설계된 쉐이드를 통해 다크닝 없이 맑고 깨끗한 피부 표현을 완성한다.

헤라 관계자는 "블랙 쿠션은 오랜 시간 고객들의 선택을 통해 아이콘으로 자리 잡은 제품"이라며 "그동안 보내주신 성원에 보답하기 위해 앞으로도 끊임없는 진화를 이어갈 것"이라고 말했다.

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한편, 헤라 엠버서더 필릭스가 이번 캠페인에서 선보인 '센슈얼 누드 글로스' 신규 컬러 선키스드와 체리온탑이 오는 10일 글로벌 동시 출시될 예정이다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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