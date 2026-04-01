이란 출구전략 본격화 전망

이란도 개전 후 첫 종전의지

도널드 트럼프 미국 대통령이 이르면 2주 내 이란 전쟁을 종식하겠다고 밝혔다. 백악관은 내일 오전 10시(한국시간) 이란 전쟁과 관련한 대국민 연설이 있을 예정이라고 전했다. 트럼프 대통령의 이란 전쟁 출구전략이 본격 시작됐다는 평가가 나온다. 이란 측도 개전 이후 처음으로 종전 의지를 나타내면서 미 증시는 오르고 국제유가는 떨어지는 등 안도 랠리가 펼쳐졌다. 그러나 일각에서는 미국이 세번째 항공모함을 급파하고 이란도 호르무즈 해협에서 통행료를 받겠다고 나서, 실질적 돌파구가 마련될 때까지 신중할 필요가 있다고 지적했다.

트럼프 "2~3주 내 이란서 철수"…대국민 연설도 준비

트럼프 대통령은 지난달 31일(현지시간) 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 유가 인하 방안을 묻는 기자들의 질문에 "내가 할 일은 이란에서 떠나는 것뿐이고 우리는 곧 그렇게 할 것"이라고 답했다. 철수 시점에 관해서는 "2주 안, 아마 2주에서 3주 사이가 될 것"이라며 "우리가 계속할 이유가 없기에 (이란을) 떠날 것"이라고 덧붙였다.

이란과의 휴전 합의 가능성도 낙관적으로 점쳤다. 그는 "지금은 매우 다른 성향의 인물들이 나와 있다. 훨씬 더 합리적인 사람들"이라며 "그들이 원하고 있기에 합의에 이를 가능성이 있다. 그들은 내가 원하는 것보다 더 강하게 원하고 있다"고 강조했다. 이어 "그들이 (미국의 공격으로) 석기 시대로 돌아간 수준이 돼 핵무기를 개발할 수 없다고 판단하면, 우리는 떠날 것"이라며 "(이란과) 합의를 하든 안 하든, 그것은 중요하지 않다"고 강조했다.

트럼프 대통령은 이란 전쟁과 관련한 대국민 연설도 준비 중이다. 이날 백악관은 트럼프 대통령이 미 동부시간 1일 오후 9시 이란 전쟁에 관한 최신 상황을 대중들에게 알리기 위한 연설을 진행할 예정이라고 밝혔다.

트럼프 대통령이 이란의 핵무기 제조능력 상실을 전쟁 성과로 삼아, 종전 출구전략을 펼 것이란 분석이 나온다. CNN은 "초기 전쟁 목표는 이란의 핵능력 상실과 미사일 발사능력 상실, 헤즈볼라나 후티반군과 같은 대리세력의 고립까지 광범위했지만 매우 축소되고 있다"며 "11월 중간선거를 앞두고 전쟁 성과에 대한 기대치를 낮추려는 시도로 보인다"고 지적했다.

이란 대통령 "美 추가공격 없으면 종전 준비"

이날 이란 측도 개전 이후 처음으로 종전 의사를 피력했다. 유로뉴스에 따르면 이날 마수드 페제시키안 이란 대통령은 안토니우 코스타 유럽연합(EU) 정상회의 상임의장과의 전화통화에서 "이란은 전쟁을 원치 않는다"며 "미국과 이스라엘의 추가 공격이 없다는 보장이 있을 경우 전쟁을 끝낼 준비가 돼 있다"고 밝혔다.

이란과 미국의 대화도 이어지고 있는 것으로 알려졌다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 이날 알자지라 방송과의 인터뷰에서 "스티브 윗코프 중동 특사로부터 직접 메시지를 받고 있다"며 "다만 이는 공식적으로 미국과 협상하고 있다는 의미는 아니다"고 밝혔다. 이란 측이 미국 특사와 메시지를 주고 받고 있음을 공개적으로 밝힌 것도 개전 이후 처음 있는 일이다.

중국과 파키스탄은 공동으로 휴전계획 5대 원칙을 발표하며 적극적인 중재외교에 나설 뜻을 내비쳤다. 중국 외교부에 따르면 이샤크 다르 파키스탄 부총리 겸 외무장관은 왕이 중국공산당 외사판공실 주임 겸 외교부장의 초청으로 31일 중국을 방문했다. 이들은 중국 베이징에서 회담한 뒤 중동지역 평화를 위한 휴전계획 5대 원칙을 발표했다. 해당 원칙은 즉각적인 적대행위 중단, 조속한 평화회담 개시, 비군사 목표물의 안전보장, 항로 안전보장, 유엔(UN) 헌장의 최우선적 가치 수호 등으로 구성된다.

종전 분위기 확산에 안도랠리…신중론도 제기

종전 분위기가 확산하면서 미국 증시를 중심으로 자산시장은 안도랠리를 보였다. 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전장보다 2.49%, 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 2.91%, 나스닥종합지수는 3.83% 급등했다.

3거래일 연속 상승세를 보이던 국제유가도 한풀 꺾였다. 이날 서부텍사스산원유(WTI) 5월 인도분은 전장보다 1.46% 내렸고, 브렌트유 6월 인도분도 전일보다 3.18% 빠진 103.97달러를 기록했다.

일각에서는 양측의 종전 발표가 있기 전까지 낙관할 수 없다는 신중론이 제기된다. 미국은 협상 결렬에 대비해 항공모함을 추가 급파했다. 월스트리트저널(WSJ)은 미 정부 관계자들의 말을 인용해 "니미츠급 항공모함인 USS 조지 H.W.부시함과 호위 군함들이 중동으로 파견됐다"며 "해당 항공모함은 이날 미 버지니아 노퍽 해군기지를 출항했으며, 작전지역까지 도착하는데 몇주가 걸릴 것으로 보인다"고 전했다. 부시함의 출동으로 미국이 이란 작전을 위해 중동에 배치된 항공모함은 3척으로 늘어났다.

아직 호르무즈 해협 문제도 해결되지 않았다. 이란 관영 프레스TV에 따르면 이란 의회 국가안보위원회는 이날 호르무즈 해협을 통과하는 선박에 대해 통행료 규정을 적용하는 내용의 신규 관리 계획안을 승인했다.

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투자은행 웰스얼라이언스의 에릭 디트 사장은 CNBC에 "전쟁 종식을 향한 어떤 조치든 증시에 긍정적 영향을 미치기에 안도 랠리가 나타났다"며 "아직 위기를 완전히 벗어난 것은 아니고 석유 문제를 해결하지 못하면 계속 압박을 받게 될 것"이라고 지적했다.

이현우 기자 knos84@asiae.co.kr

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr

심성아 기자 heart@asiae.co.kr



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