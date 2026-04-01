코스피 10거래일 만에 매수 사이드카 발동

코스피 지수가 종전 기대감에 5%대 급등 출발하며 장 초반 매수사이드카가 발동한 1일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸 전광판에 국내증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 21.6원 내린 1508.5원에 거래를 시작 했다. 2026.4.1 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

1일 국내 증시 양 지수가 급등하며 출발했다. 미국과 이란 간 전쟁 종료 기대감이 반영된 것으로 풀이된다.

이날 코스피는 전날 대비 5.49% 오른 5330.04로 출발했다. 이어 5300대를 오가면서 상승세를 유지했다. 개장 직후인 오전 9시7분에는 지난달 18일 이후 10거래일 만에 매수 사이드카(프로그램 매수호가 일시 효력정지)가 발동하기도 했다. 매수 사이드카는 코스피200 선물거래종목 중 직전 거래일 거래량이 가장 많은 종목의 가격이 5% 이상 상승해 1분간 지속 시 발동된다. 이날 발동 당시 코스피200 선물 가격은 전일 대비 5.19% 오른 788.15였다.

장 초반 기관 매수세가 지수를 끌어올렸다. 기관은 4728억원을 순매수한 반면 개인과 외국인은 각각 4517억원, 728억원을 순매도했다.

거의 모든 업종이 상승세다. 건설 업종의 상승 폭이 8.28%로 가장 컸다. 이어 전기·전자(6.93%), 제조(5.72%), 금속(5.65%), 기계·장비(5.62%), 증권(5.47%) 등 5% 넘게 오른 업종도 여럿이었다. 오락·문화(-1.69%)와 종이·목재(-1.05%) 업종만 하락세다.

시가총액 상위 10위 종목도 대부분 급등했다. 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 182,000 전일대비 14,800 등락률 +8.85% 거래량 11,559,281 전일가 167,200 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 코스닥 주도주 변화…변동성 장세 속 제약·바이오 부각 트럼프 "이란에 2~3주 내 철수"…백악관 "내일 대국민 연설"(종합) [특징주]‘조기종전 기대감’ 삼성전자 6%·SK하이닉스 7%↑ 전 종목 시세 보기 와 SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 878,000 전일대비 71,000 등락률 +8.80% 거래량 2,092,258 전일가 807,000 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 코스닥 주도주 변화…변동성 장세 속 제약·바이오 부각 트럼프 "이란에 2~3주 내 철수"…백악관 "내일 대국민 연설"(종합) [특징주]‘조기종전 기대감’ 삼성전자 6%·SK하이닉스 7%↑ 전 종목 시세 보기 는 각각 7.5%, 7.8%씩 오르며 상승세를 주도했다. 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 479,000 전일대비 33,500 등락률 +7.52% 거래량 427,926 전일가 445,500 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 "현대차 시승하고 월드컵 직관 가자" 대규모 시승 이벤트 실시 코스닥 주도주 변화…변동성 장세 속 제약·바이오 부각 트럼프 "이란에 2~3주 내 철수"…백악관 "내일 대국민 연설"(종합) 전 종목 시세 보기 (5.8%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 98,400 전일대비 6,600 등락률 +7.19% 거래량 1,479,409 전일가 91,800 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 코스닥 주도주 변화…변동성 장세 속 제약·바이오 부각 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (5.5%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 496,500 전일대비 30,000 등락률 +6.43% 거래량 428,110 전일가 466,500 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 삼전·닉스는 추락하고 있는데…증권사 87% 목표가 줄줄이 올리는 이유 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (4.8%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 152,000 전일대비 6,800 등락률 +4.68% 거래량 336,940 전일가 145,200 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 기아, 상반기 채용 시작…2024년 이후 최대 규모 10대그룹 1분기 영업익 2.6배↑…반도체 가진 삼성·SK 덕분 포티투닷 대표가 콕 집은 'VLA'…지능형 자율주행 속도 낸다 전 종목 시세 보기 ((4.7%), KB금융 KB금융 close 증권정보 105560 KOSPI 현재가 147,900 전일대비 6,000 등락률 +4.23% 거래량 579,730 전일가 141,900 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 KB금융, MSCI ESG평가 '5회 연속' 최상위 'AAA' 등급 획득 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (4.4%) 등도 강세였다.

코스닥도 상승세를 보였다. 전날 대비 3.61% 오른 1090.36을 기록하며 출발한 이후 1100선 안착에 도전하고 있다.

외국인과 기관의 양매수가 지수를 견인한 것으로 풀이된다. 이들은 각각 598억원, 662억원을 순매수했다. 개인만 1448억원을 순매도하고 있다.

모든 업종이 상승세다. 전기·전자(6.79%), 기계·장비(6.37%), 유통(5.91%), 운송장비·부품(5.48%), 금융(5.35%) 등 5% 넘게 오른 업종도 다수였다.

시총 상위 10위 종목 중 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 794,000 전일대비 35,000 등락률 -4.22% 거래량 481,478 전일가 829,000 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 기대-실체 간극 극복 못하고 '황제주' 반납한 삼천당제약 위기 속에서도 언제나 기회는 온다...가격 쌀 때 담아둘 종목 찾았다면 삼천당제약, '먹는 비만약' 美 라이선스 계약…마일스톤 1500억 전 종목 시세 보기 (-4.2%)을 제외한 모든 종목이 오름세다. 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 101,600 전일대비 7,200 등락률 +7.63% 거래량 179,395 전일가 94,400 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 코스피 5600선 아래로…코스닥은 상승 전 종목 시세 보기 (5.9%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 557,000 전일대비 36,000 등락률 +6.91% 거래량 46,051 전일가 521,000 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (5.7%), 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 148,100 전일대비 8,600 등락률 +6.16% 거래량 454,948 전일가 139,500 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 높아진 변동성을 기회로? 투자금이 더 필요하다면 연 5%대 금리로 코스피 5300선 하락 출발…코스닥도 약세 코스피, 3% 떨어지며 5400대로…코스닥도 하락 전 종목 시세 보기 (5.6%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 179,800 전일대비 13,900 등락률 +8.38% 거래량 162,517 전일가 165,900 2026.04.01 10:36 기준 관련기사 에이비엘바이오, 美 네옥 바이오에 377억 투자 연 5%대 금리로 저가매수 자금은 물론 신용미수대환까지 중동전쟁 격화에 코스피 5100선 하락 출발…코스닥도 약세 전 종목 시세 보기 (5.6%) 등 5% 넘게 오른 종목도 여럿이었다.

이날 상승세는 종전 기대감에 간밤 미국 증시가 급등한 영향으로 풀이된다. 지난달 31일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수는 전날 대비 2.91% 오른 6528.51로 마감했다. 기술주 중심 나스닥 종합지수도 3.83% 급등한 2만1590.63에 거래를 마쳤다. 다우존스30산업평균지수는 4만6341.33으로 2.49% 상승 마감했다.

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도널드 트럼프 미국 대통령과 마수드 페제시키안 이란 대통령이 함께 종전을 언급한 영향으로 풀이된다. 국내 증시 움직임과 유사한 MSCI 한국 증시 상장지수펀드(ETF)는 5.65% 급등했다. MSCI 신흥국지수 ETF도 3.73% 올랐다. 필라델피아 반도체 지수 역시 6.24% 상승했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr



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