다주택자 수도권 아파트 주담대 만기연장 금지…임차인 거주·어린이집 예외

정부, 가계부채 점검회의

李 지시 47일 만에 다주택자 대출 규제 강화

세입자 보호·공익 목적은 예외

정부가 수도권 및 규제지역 내 아파트를 보유한 다주택자에 대해 주택담보대출 만기 연장을 원칙적으로 금지하기로 했다. 공공 목적에 부합하거나 어린이집 등으로 활용되는 경우에는 예외가 인정되며, 임차인이 거주 중인 주택은 전·월세 계약 종료 시까지 대출 회수를 유예하는 보호 장치도 함께 마련됐다.

이번 대책은 이재명 대통령이 지난 2월13일 다주택자 대출 규제 강화를 지시한 이후 47일 만에 전격 발표됐다. 정부는 이번 조치로 올해 만기가 도래하는 대출 규모를 약 2조7000억원, 주택 수를 1만2000건으로 추산하고 있으며, 이에 따라 관련 매물이 시장에 출회될 수 있을 것으로 보고 있다.

수도권·규제지역 다주택자 아파트 대출, 만기 연장 금지

정부는 1일 오전 정부서울청사에서 금융위원회와 재정경제부, 국토교통부, 행정안전부, 국세청, 한국은행, 금융감독원 등 관계기관 합동으로 '가계부채 점검회의'를 열고 이 같은 내용을 최종 확정했다.

핵심은 다주택자가 보유한 수도권 및 규제지역 아파트에 대한 주택담보대출의 만기 연장을 원칙적으로 허용하지 않는 데 있다. 소재지와 관계없이 주택을 2채 이상 보유한 개인과 임대사업자(법인) 모두에 적용된다. 그동안 규제 도입 이전에 실행된 기존 대출은 만기 도래 시 자동 연장이 가능했으나, 앞으로는 신규 대출과의 형평성을 고려해 연장이 제한된다. 이미 해당 지역 주택을 보유한 개인 다주택자와 임대사업자에 대해서는 지난해 6·27, 9·7 대책을 통해 신규 대출 시 담보인정비율(LTV) 0%가 적용되고 있다.

공공 목적·어린이집 예외…세입자 보호 장치 병행

정부는 공익적 목적이 인정되거나 매도가 곤란한 경우 등에 한해 예외를 인정하기로 했다. 매도계약이 체결된 주택이나 어린이집, 준공 후 미분양주택 등은 다주택자 여부 판단 시 주택 보유 수에서 제외된다.

또한 임차인 보호를 위해 세입자가 거주 중인 경우에는 계약 종료 시점까지 대출 회수를 유예한다. 적용 범위는 이날 기준 유효하게 체결된 임대차 계약 종료 시점까지다. 시행일은 오는 18일이며 대책 시행 전날인 16일까지 체결되는 묵시적 갱신 계약과 대책 발표 후 4개월 이내(7월 31일까지) 종료되는 임대차계약에 대해 계약갱신청구권이 행사될 경우 계약 종료일까지 만기 연장이 허용된다.

아울러 무주택자가 해당 주택을 매수하는 경우 올해 말까지 토지거래허가를 신청하고, 허가일로부터 4개월 내 취득하면 실거주 의무도 임대차계약 종료 시점까지 유예된다.

의무임대사업자의 경우 민간임대리츠, 공익법인 등 공익 목적이 있는 경우 만기 연장이 가능하다. 법령상 즉시 매도가 어렵거나, 금융회사가 기존 대출 만기 연장을 이미 통보한 사례도 규제 적용 대상에서 제외된다.

만약 차주가 만기 연장이 제한된 대출을 상환하지 못할 경우, 금융회사가 해당 주택을 일정 기간 내 처분하도록 조치할 방침이다.

만기 연장 불허 대출 4.1조원…올해 2.7조원, 1만2000호 시장 영향

정부에 따르면 이번 규제로 만기 연장이 불허되는 만기일시상환 대출 잔액은 전 금융권 기준 약 4조1000억원, 주택수 1만7000건 규모다. 이 가운데 올해 만기가 돌아오는 대출은 2조7000억원, 물량은 1만2000건으로 추정된다. 이에 따라 수도권과 규제지역에서는 올해 1만가구 수준의 매물이 추가로 시장에 나올 수 있을 것으로 전망된다.

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한편 이번 대책에는 비거주 1주택자에 대한 규제는 포함되지 않았다. 앞서 이 대통령이 투자 및 투기 목적의 비거주 1주택자에 대한 관리 필요성이 제기된 만큼, 금융위는 관련 대책 마련에 착수했다. 정부는 자신의 주택에 거주하지 않고 다른 주택을 임차하는 경우 전세자금대출 공적 보증을 제한하는 방안 등을 검토 중이다. 다만 교육, 직장, 부모 봉양 등 다양한 실수요 사유가 존재하는 만큼, 일률적인 규제 적용보다는 정교한 기준 마련이 필요하다는 점에서 추가 논의가 이어지고 있다. 금융위는 향후 관계기관 협의를 거쳐 비거주 1주택자 대출 규제 방안을 별도로 발표할 계획이다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr



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