하입프린세스. 챕터아이 제공 AD 원본보기 아이콘

신인 힙합 그룹 하입프린세스(H//PE Princess)가 워너 뮤직 그룹과 손잡고 세계 시장에 진출한다.

CJ ENM과 일본 광고 그룹 하쿠호도가 설립한 합작법인 챕터아이(Chapter-I)는 소속 그룹 하입프린세스의 글로벌 활동을 위해 워너 뮤직 그룹과 계약을 체결했다고 1일 밝혔다.

하입프린세스는 엠넷의 한일 합작 프로젝트 '언프리티 랩스타: 힙팝 프린세스'를 통해 결성됐다. 이들은 챕터아이와 힙합 레이블 아메바컬쳐의 공동 매니지먼트를 받는다. 워너 뮤직 그룹은 하입프린세스의 아시아와 세계 시장 활동을 전폭 지원할 계획이다.

하입프린세스의 데뷔 앨범 타이틀곡 프로듀싱은 아티스트 개코가 맡았다. 하입프린세스는 음악적 주체성을 바탕으로 새로운 롤모델로 성장하겠다는 계획이다. CJ ENM 관계자는 "실력 있는 음악 레이블과의 협업을 통해 세계 무대로 뻗어나갈 그룹을 주목해 달라"고 말했다.

야마다 마사히코 챕터아이 대표는 "워너 뮤직 그룹과 계약을 체결해 기쁘다"며 "이번 파트너십은 큰 시너지를 창출할 것"이라고 밝혔다. 워너 뮤직의 로파이 로(Lofai Lo) 아시아태평양 지역(APAC) 사장은 "글로벌 네트워크와 마케팅 역량을 활용해 장기적인 커리어를 함께 쌓아 가겠다"고 전했다.

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하입프린세스는 코코, YSY(윤서영), 유주, 도이, 리노, 니코, 수진 등 7명으로 구성됐다.

이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr



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