국가대표팀 예선 1차전 현지 관람 패키지 제공

현대자동차가 '피파(FIFA) 월드컵 2026'을 기념하고 응원하기 위한 대규모 시승 이벤트를 실시한다고 1일 밝혔다.

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국내 최대 규모 시승 전문 거점 '드라이빙 라운지'를 통해 이벤트를 진행하고, 이벤트 당첨자에게는 월드컵을 직접 관람할 기회 등 다채로운 경품도 제공한다.

오는 26일까지 온라인 또는 전국 27개 드라이빙라운지에 방문 예약 후 차종과 관계없이 현장에서 시승을 완료하면 이벤트에 자동 응모된다.

1등 당첨자 6명에게는 이번 월드컵 국가대표팀 예선 1차전 경기를 현지에서 직접 관람할 수 있도록 항공권, 숙박권, 경기 입장권으로 구성된 패키지 상품을 제공한다. 1등 외 선정된 고객에게는 월드컵 공인구를 증정할 예정이다.

현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 474,000 전일대비 28,500 등락률 +6.40% 거래량 227,384 전일가 445,500 2026.04.01 09:27 기준 관련기사 코스피 장초반 5%대 급등…5300 돌파 코스닥 주도주 변화…변동성 장세 속 제약·바이오 부각 트럼프 "이란에 2~3주 내 철수"…백악관 "내일 대국민 연설"(종합) 전 종목 시세 보기 는 월드컵 공식 파트너로 시승 이벤트를 포함한 다양한 연계 이벤트도 함께 운영할 방침이다. 전국 유소년 축구 선수들을 지원하는 '월드컵 공인구 기부 캠페인'을 진행하고, 월드컵 현장 속 감동의 순간을 더욱 생생하게 관람할 수 있는 '현대자동차 월드컵 응원 원정대'도 선발할 계획이다.

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현대차 관계자는 "고객의 모빌리티 체험과 함께 월드컵 직관의 기회를 제공할 계획"이라며 "국가대표팀의 선전을 위한 전 국민 응원 메시지를 전달하고 다양한 월드컵 캠페인을 통해 고객에게 월드컵 응원의 즐거움을 선사하겠다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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