엔비디아가 마벨 테크놀로지에 20억달러(약 3조원)를 투자한다. 팹리스 업체인 마벨이 설계한 칩이 엔비디아의 네트워크와 중앙처리장치(CPU) 등 인공지능(AI) 인프라 생태계에서 활용될 수 있도록 하기 위한 투자다.

엔비디아 본사. EPA연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

엔비디아와 마벨은 지난달 31일(현지시간) AI 데이터센터 인프라 구축을 위한 전략적 파트너십을 체결했다. 양사는 엔비디아의 엔브이링크 퓨전(NVLink Fusion) 네트워크 기술과 마벨의 XPU 기반 AI 반도체를 결합해 맞춤형 AI 시스템 개발에 나선다. 실리콘 포토닉스(광반도체), 고속 광인터커넥트 기술 및 5·6G 기반 AI 통신망 등 관련 분야에서도 협력을 확대한다.

이는 엔비디아가 AI 생태계 주도권을 확대하려는 움직임으로 볼 수 있다. 일부 기업들이 타사의 맞춤형 프로세서를 선택하더라도 엔비디아가 AI 인프라 시장에서 구축한 입지를 계속 지키겠다는 전략으로 풀이된다.

이마케터의 제이컵 본 연구원은 로이터에 "엔비디아는 마벨의 반맞춤형(semi-custom) 실리콘과 첨단 광 인터커넥트 역량에 접근할 수 있게 됐다"며 "이는 대역폭과 전력 효율이 핵심 병목으로 작용하는 데이터센터급 AI 시스템의 확장에 도움이 된다"고 말했다.

그러면서 "이번 협력은 보다 특화된 실리콘까지 엔비디아 생태계를 넓히는 효과도 있다"며 "점점 더 다양해지는 AI 워크로드에서 엔비디아가 핵심 진입 지점을 유지하는 데 도움이 될 것"이라고 강조했다.

이번 투자는 엔비디아의 생태계를 일부 경쟁사에 개방한 사례이기도 하다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)는 지난해 5월 엔비디아의 AI 서버 접근을 개방해 여러 파트너들이 데이터센터에서 고객용 맞춤형 칩을 배치할 수 있도록 하겠다고 밝힌 바 있다.

맷 머피 마벨 회장 겸 CEO는 "엔비디아와의 협력은 AI 인프라 확장 과정에서 고속 연결, 광 인터커넥트, 가속 인프라의 중요성이 커지고 있음을 보여준다"며 "마벨의 강점을 엔비디아의 AI 생태계와 연결해 고객들이 보다 효율적인 AI 인프라를 구축할 수 있도록 하고 있다"고 말했다.

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젠슨 황 CEO도 "전 세계가 AI 팩토리 구축에 속도를 내고 있다"며 "우리는 마벨과 함께 고객들이 엔비디아의 AI 인프라 생태계를 활용해 특화된 AI 컴퓨팅을 구축·확장할 수 있도록 하고 있다"고 강조했다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



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