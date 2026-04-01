무인세탁·셀프빨래방 결합

인건비 부담 낮춘 무인 창업 모델 제시

의식주컴퍼니가 운영 중인 스마트 무인 세탁소 '런드리24'는 '2026 IFS 프랜차이즈 창업 산업 박람회'에 참가한다고 1일 밝혔다. 행사장에서 런드리24는 누적 주문 수 300만 건 돌파를 기념해 예비 창업자 대상 세탁기·건조기 무상 지원 프로모션을 진행한다.

런드리24는 2일부터 5일까지 서울 코엑스에서 열리는 이번 박람회 기간 동안 부스를 방문해 상담받고 매장 개설을 신청한 예비 점주를 대상으로 세탁기 1대와 건조기 1대를 무상 지원한다. 초기 창업 비용에서 높은 비중을 차지하는 설비 부담을 낮추고 안정적인 시장 진입을 돕기 위해서다.

런드리24는 셀프빨래방과 세탁소 기능을 결합한 24시간 스마트 무인 세탁소다. 생활빨래, 이불, 운동화, 러그 등 세탁은 물론 의류 수선과 드라이클리닝까지 토털 세탁 서비스를 365일 무인으로 제공한다.

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특히 드라이스테이션은 본사가 세탁물을 직접 수거·세탁·배송하는 구조로, 점주는 세탁물을 직접 관리할 필요 없이 매장 청소 및 고객 응대 등 최소한의 관리만으로 운영이 가능하다. 런드리24는 현재 서울 및 수도권을 중심으로 전국 180여 개 매장이 운영되고 있으며 최근 드라이클리닝 100만 건, 코인세탁 200만 건 등 누적 주문 수 300만 건을 돌파하며 성장세를 이어가는 중이다. 런드리24 관계자는 "이번 창업박람회는 예비 점주들이 브랜드 경쟁력과 운영 시스템을 직접 확인할 기회가 될 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



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