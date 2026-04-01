5년간 전동 이동장치 관련 화재 640건

10명 중 7명은 실내서 배터리 충전

최근 전동킥보드·전기자전거 등 전동 이동장치의 이용 인구가 늘면서 리튬이온배터리 충전 도중 화재가 발생하는 사고가 잇따르고 있다. 외부 충전 시설 마련 등 제도 개선이 시급하다는 지적이 나온다.

1일 소방청 국가화재정보시스템에 따르면 최근 5년간(2021∼2025년) 전동킥보드, 전기자전거 관련 화재는 총 650건 발생했으며, 특히 전기자전거 화재는 2024년 29건에서 2025년 61건으로 2배 이상 급증한 것으로 조사됐다.

하지만 국내에는 전동 이동장치 배터리의 충전이나 충전시설 설치 관련 규정이 부재한 실정이다. 한국소비자원이 전동 이동장치 보유자를 대상으로 배터리 충전실태를 조사한 결과, 69.2%(164명)가 '자택 실내'에서 주로 배터리를 충전한다고 답했다.

자택 내 구체적인 충전장소로는 '현관'이 33.5%(55명)로 가장 많았다. 현관에서 충전 중 배터리 열 폭주 사고가 일어날 경우 대피로가 막혀 심각한 인명 피해로 이어질 수 있어 주의가 필요했다. 이외 '거실' 32.3%(53명), '베란다' 17.7%(29명), '침실' 11.6%(19명) 등의 순으로 나타났다. 전동 이동장치 배터리, 화재

자택 외 장소에서 배터리를 충전한다고 응답한 30.8%(73명)는 구체적인 장소로 '공공시설' 58.9%(43명), '직장·학교' 28.8%(21명) 등을 꼽았다.

설문조사 응답자의 62.9%(149명)는 '가정에서 배터리를 충전하는 것이 위험하다'고 인식했다. 전동 이동장치 배터리는 가정에서 사용하는 기기 중 전력 저장용량이 매우 큰 장치로, 열 폭주로 인한 화재 발생 시 대응이 어려울 수 있다. 특히 공동주택의 경우 다른 세대로 피해가 확대될 수 있어 대책 마련이 시급하다.

미국 뉴욕시의 경우 아파트 외부에서 전동 이동장치 배터리를 충전하도록 권고하고 있으며, 외부 충전시설에 스프링클러 설치를 의무화하고 있다. 중국 베이징시는 주거용 건물 내 배터리 충전을 엄격히 금지하고 별도 외부 충전구역을 마련·이용하도록 규정하고 있다. 반면 우리나라는 현재 충전시설과 관련된 인프라와 구체적인 안전 규정이 미비한 실정이다.

한국소비자원은 이번 조사 결과를 바탕으로 관계부처 및 지자체에 전동 이동장치 배터리의 외부 충전시설 설치 및 안전 가이드 마련을 건의할 예정이다.

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소비자원 관계자는 "배터리 충전 시 취침 중에 충전하지 않고, 집안 현관·비상구 근처를 피해 충전해야 한다"며 "KC 인증을 받은 정품 충전기를 사용하고 배터리를 임의 개조하지 않아야 한다"고 당부했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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