개교 80주년 체험부스·공연, 참여형 프로그램 풍성

부산대학교(총장 최재원)와 총학생회(총학생회장 최연우)가 개교 80주년을 맞아 캠퍼스에 봄의 정취를 더하는 '2026학년도 부산대학교 벚꽃축제'를 처음으로 개최했다.

이번 축제는 3월 31일부터 4월 1일까지 이틀간 교내 경암체육관 앞 벚꽃길 일대에서 열렸으며, 학내 구성원들이 자연스럽게 만나 소통하고 공동체의 온기를 나누는 자리로 마련됐다.

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행사는 총학생회를 중심으로 소비자생활협동조합과 대학본부(학생과) 등이 함께 참여해 운영됐다. 단과대학별 체험 부스를 비롯해 푸드트럭, 버스킹 공연, 사진 촬영 프로그램, 소통 부스 등 다양한 참여형 콘텐츠가 마련돼 캠퍼스 봄날의 풍경을 한층 풍성하게 만들었다.

특히 매년 벚꽃 개화 시기에 맞춰 자연스럽게 형성되던 교내 유동 인구를 공식 축제로 발전시켜, 학생과 교직원들이 학업과 업무에서 잠시 벗어나 여유를 즐기고 서로 교류하는 열린 캠퍼스 문화로 자리매김했다는 평가다.

부산대 경암체육관 앞 벚꽃길에서 열린 '2026학년도 부산대학교 벚꽃축제'에서 학생들이 벚꽃 아래 체험 부스와 공연을 즐기며 봄날의 캠퍼스를 만끽하고 있다. AD 원본보기 아이콘

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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