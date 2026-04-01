LH, 건설현장 안전감시단 배치 나선다…105개소 231명 투입

고위험 현장 25개소 시범운영

105개소에 231명 배치 계획

한국토지주택공사(LH)는 건설 안전 사각지대 해소를 위해 LH 건설현장에 안전감시단을 배치한다고 1일 밝혔다.

'안전감시단'은 건설현장에 상주하며 근로자 불안전 행동을 차단하고 작업장 시설물 위험요소 점검 또는 제거하는 일을 맡는다. 이외에도 신규 근로자 안전교육 지원, 갱폼 인양 등 고위험 작업 상주 감시 업무 등을 수행한다.

LH는 지난해 재해 다발현장 4개소를 선별해 안전감시단 제도를 시범 운영한 바 있다. 운영 결과, 6개월간 건설현장 위험요소 1420건이 제거되고 산재 0건을 기록했다.

LH는 시범운영 성과를 토대로, 이달부터 5월까지 2개월간 고위험 건설현장 25개소를 대상으로 우선 운영에 나선다. 이어서 6월부터 내년 2월까지 배치 대상현장 80개소를 추가한 총 105개소에 안전관리단 231명(PM 21명, 상주감시단 210명)을 투입해 위험 시기별 안전감시단 순환·집중 배치를 시행할 계획이다.

LH가 안전관리자 배치를 추진하는 이유는 현행 산업안전보건법상 최소 의무 배치 인원만으로는 현장 전체 감시에 한계가 있다고 판단해서다. 산업안전보건법에 따르면 120억원 이상의 건설현장에는 1명, 800억원 이상 현장에는 2명 이상을 최소 인원으로 배정해야한다.

아울러 3기 신도시 본격 착공 등으로 올해 LH 관리물량이 약 16만1000가구에 달할 것으로 전망되는 만큼, 관리물량 증가와 기존 현장 안전관리 체계의 한계를 보완할 수 있는 제도개선이 시급한 상황이다.

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이상조 LH 스마트건설안전본부장은 "건설현장의 안전은 무엇과도 바꿀 수 없는 최우선 가치"라며 "안전감시단 확대 운영을 통해 현장의 위험요인을 더욱 신속하게 발굴하고, 실효성 있는 예방 중심 안전관리체계를 구축해 나가겠다"고 밝혔다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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