SNS 계정 통해 치료와 건강 회복 집중 발표

차량 사고 관련 무죄 주장 배심원 재판 요청

"내 가족의 사생활 존중해 달라"

음주 또는 약물 운전 혐의로 체포됐던 '골프황제' 타이거 우즈(미국)가 향후 활동을 중단한다.

우즈는 3월 31일(현지시간) 자신의 엑스(X·옛 트위터) 계정을 통해 "내가 처한 상황의 심각성을 잘 알고 있다"며 "치료를 받고 건강 회복에 집중하기 위해 당분간 자리를 비우겠다"고 말했다. 이어 "더 건강하고, 강해진 모습으로 돌아오기 위해 충분한 시간을 보낼 것"이라며 "이 기간 나와 내 가족, 사랑하는 이들의 사생활을 존중해주길 바란다"고 덧붙였다.

최근 교통사고를 일으킨 타이거 우즈가 활동 중단을 선언했다. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

우즈는 3월 28일 자택 인근인 미국 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드의 왕복 2차선 도로를 주행하던 중 소형 트레일러를 연결한 픽업트럭을 추월하려다 충돌했고, 그 충격으로 차량이 전복되는 교통사고를 냈다. 그는 현장에서 음주측정기 검사에 응해 음성 반응이 나왔으나 소변 검사를 거부해 체포된 뒤 주 법에 따라 구금됐다가 보석금을 내고 풀려났다.

마틴 카운티 보안관실이 공개한 보고서에 따르면, 당국은 사고 당시 현장에서 통증 치료에 사용되는 오피오이드 계열 흰색 알약 2개를 발견했다. 오피오이드는 마약성 진통제 범주에 속하며, '좀비 마약' 펜타닐 역시 오피오이드 계열이다.

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우즈는 2017년 5월에도 음주 또는 약물 운전 혐의로 체포된 바 있다. 당시에도 우즈는 자택 인근 도로에서 자동차를 세운 채 잠이 들었고, 검사 결과 오피오이드 계열을 포함한 약물이 검출돼 벌금 및 보호관찰, 사회봉사 등 처벌을 받았다. 우즈는 이번 사고와 관련해 법원에 음주 또는 약물 운전 혐의에 무죄를 주장하면서 배심원 재판을 요청한 것으로 알려졌다.

노우래 기자 golfman@asiae.co.kr



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