4월1일부터 IP·IPF 서비스 제공

최대 2000kg 중량 화물까지 배송 지원

페더럴 익스프레스 코퍼레이션(페덱스)이 우정사업본부(우체국)와 협약을 체결하고 국제특송 서비스인 'EMS 프리미엄'의 글로벌 배송 역량을 강화한다. 우체국의 국내 네트워크와 페덱스의 항공 노선을 결합해 배송 효율을 높인다는 방침이다.

페덱스, 우정사업본부 CI. 페덱스 AD 원본보기 아이콘

페덱스는 4월1일부터 우체국 고객을 대상으로 '페덱스 인터내셔널 프라이어리티(IP)'와 '페덱스 인터내셔널 프라이어리티 프레이트(IPF)' 서비스를 제공한다고 밝혔다. 이를 통해 전 세계 220개 이상의 국가 및 지역으로 영업일 기준 1~3일 이내 배송이 가능해진다.

IP 서비스는 최대 70kg까지, IPF 서비스는 최대 2000kg까지 지원한다. 전자상거래 물량부터 중량 화물까지 다양한 수요에 대응할 수 있다. 페덱스는 성수기 물량 급증에 대비해 운송 용량 관리 및 대응 체계를 운영할 계획이다.

페덱스는 현재 인천 게이트웨이를 기반으로 주 43회 항공편을 운영하고 있다. 해당 시설은 시간당 최대 1만2000개의 화물을 처리할 수 있는 역량을 갖췄으며, 자동차·반도체·헬스케어 등 산업별 부가가치 서비스를 제공한다.

최근 페덱스는 제10회 인천 에어포트 어워즈(ICN Awards)에서 '올해의 우수 물류기업'으로 선정됐다. 인천공항 내 물동량 성장과 국제 네트워크 지수 등에서 성과를 인정받은 결과다.

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박원빈 페덱스코리아 지사장은 "이번 협력은 페덱스의 글로벌 네트워크와 우체국의 인프라가 결합된 사례"라며 "국내 기업들의 글로벌 시장 진출을 지원하고 무역 환경 변화에 대응해 나가겠다"고 말했다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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