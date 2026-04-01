28평형 공간도 제습 가능

교원 웰스는 대용량 제습 성능과 사용 편의성을 갖춘 '웰스 제습기(DT921)'를 출시했다고 1일 밝혔다.

웰스 제습기는 하루 최대 21ℓ 제습이 가능한 대용량 제품으로 28평형 규모의 넓은 공간에서도 습기를 제거할 수 있다.

제습 모드는 ▲자동 ▲정음 ▲터보 ▲의류건조 4가지다. 자동모드는 실내 습도를 감지해 자동으로 동작하며 터보 모드는 설정 습도 도달 시까지 최대 풍량으로 제습한다.

21L 대용량 웰스 제습기. 교원 웰스 AD 원본보기 아이콘

5.3ℓ 대용량 물통을 탑재했고, 호스를 연결하면 물통을 비우지 않고 연속 배수가 가능하다. 작동 종료 후 내부 습기를 없애주는 내부 자동 건조 기능이 적용됐다. 이 외에도 성애 제거, 잠금 모드, 예약 기능 등 다양한 편의 기능을 갖췄다.

듀얼 인버터 컴프레서를 적용해 제습 효율은 높인 반면 전력 소모는 줄였고, 에너지 소비효율 1등급으로 장시간 사용 시에도 전기료 부담이 적다는 설명이다.

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교원 웰스 관계자는 "정수기, 공기청정기 등으로 이어온 노하우를 바탕으로 생활 전반의 웰니스 가치를 높여 나가겠다"라고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



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