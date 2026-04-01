시민 보행 안전·도시미관·상권 활력 함께 높인다

경기 안산시(시장 이민근)는 지난달 31일 '중앙대로 녹도 재정비 사업' 공사 현장을 방문해 사업 추진 현황을 점검했다고 1일 밝혔다.

안산시(시장 이민근)는 지난달 31일 '중앙대로 녹도 재정비 사업' 공사 현장을 방문해 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이민근 시장은 앞서 지난 1월 단원구 고잔동 중앙대로 녹도 일원을 찾아 공사 진행 상황과 시민 불편 사항 등을 점검한 바 있다. 이날도 보도 구간이 개통된현장을 직접 살피며 인근 상인과 주민들의 의견을 청취했다

중앙대로 녹도는 1970년대 계획도시 조성 당시 도로 확장 여지를 고려해 조성된 도로용지다. 그동안 도로와 인접 지역이 단절되는 등 보행 접근성과 공간 활용에 어려움이 있다는 시민 의견이 지속됐다. 시의 주요 관문임에도 불구, 시민 이용 공간으로의 기능이 충분치 못해 재정비 필요성이 꾸준히 제기돼 온 곳이다.

이에 시는 도심 접근성과 시민 이용 편의를 증진하고자 총사업비 26억3000만원을 투입, 안산천부터 한양빌딩 사거리 약 1.1km 구간의 녹도를 공공 공간으로 재정비하고 있다.

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오는 6월 준공을 목표로 ▲노상주차장 98면 증설 ▲광장 공간 조성 ▲쉼터와 휴게 공간 조성 ▲노후 포장 개선 등을 진행하고 있으며, 이를 통해 중앙대로를 이용하는 시민의 보행 안전과 편의를 함께 높인다는 계획이다.

이민근 안산시장이 지난달 31일 '중앙대로 녹도 재정비 사업' 공사 현장을 방문해 사업 추진 현황을 점검하고 있다. 안산시 제공 원본보기 아이콘

이민근 안산시장은 현장에서 "고잔동 중앙대로는 안산의 주요 관문이자 시민 생활을 연결하는 중요한 축"이라며 "사업 진행 과정에서 시민 불편을 최소화하고, 안전하고 신속하게 도시미관 개선과 상권 활성화가 이뤄질 수 있는 공간으로 조성해 나가겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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