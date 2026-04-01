'TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호', 연초 이후 20.25% 수익률

상장 이후 연 10% 분배율 기록

미래에셋자산운용은 ' TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 close 증권정보 458760 KOSPI 현재가 11,300 전일대비 165 등락률 -1.44% 거래량 238,132 전일가 11,465 2026.04.01 09:24 기준 관련기사 美 펀드에 올들어 5조원 몰렸다…美 주식 보관액도 역대 최대 전 종목 시세 보기 ' 상장지수펀드(ETF)의 연초 이후 수익률이 20.25%를 기록했다고 1일 밝혔다.

한국거래소에 따르면 해당 ETF는 전일 종가 기준 연초 이후 20.25%의 수익률을 냈다. 같은 기간 -5.05%를 기록한 S&P500 지수 대비 약 25%포인트 높은 성과다. 최근 인공지능(AI) 중심 기술주 편중 포트폴리오의 변동성이 확대되면서 배당주 중심 포트폴리오의 성과가 부각되고 있다.

해당 ETF는 미국 상장 'Schwab U.S. Dividend Equity ETF(SCHD)'와 동일한 종목에 투자하며, 타겟 커버드콜 전략을 결합한 월배당 ETF다. 배당 성장성과 펀더멘털을 갖춘 우량 배당주 100개 종목에 투자하며, 월간 콜옵션 매도를 기반으로 커버드콜 전략을 활용해 하락 구간에서 방어력을 확보할 수 있다.

주요 투자 섹터는 필수소비재(19.59%), 헬스케어(18.61%), 에너지(17.26%), 산업재(11.40%), IT(10.91%)로 전통적인 배당 섹터에 고르게 분산됐다.

TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호 ETF는 2023년 상장 이후 연 10%의 분배율을 기록해왔다. 2024년 연간 분배율은 10.62%, 2025년은 10.58%를 기록했으며 지속적인 분배금 지급 트랙 레코드를 쌓아오고 있다. 최근 지급된 3월 분배금은 94원으로 전년 동기(88원) 대비 약 7% 상승했다.

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정의현 미래에셋자산운용 ETF운용본부장은 "TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호는 시장 변동성이 확대되는 환경에서 분배금과 수익률을 함께 고려하는 투자 대안으로 활용될 수 있다"고 말했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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