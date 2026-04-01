이재명 대통령이 31일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다. 2026.3.31 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 직장 등 불가피한 사유로 인한 비거주 1주택의 경우 세제 혜택을 축소·폐지하지 않겠다는 뜻을 시사했다.

이 대통령은 1일 엑스(X·옛 트위터)에 비거주 1택자를 다룬 부동산 기사를 공유하며 "갭투자용이 아니라 주거용인데 직장 등 불가피한 사유로 일시 비거주 하는 경우는 제외됨이 명백하다"고 썼다.

이 대통령이 공유한 기사에는 '비거주 1주택도 주거용이 아닌 투자·투기용이라면 장기 보유에 따른 세금 감면은 타당하지 않다'는 이 대통령의 발언도 담겼다.

이에 대해 이 대통령은 "그런데 동일한 심층 기획 기사에서 투기용이 아니고 자녀교육 등으로 일시 거주하지 못하는 사람은 어쩌란 말이냐고 쓰는 건 몰라서일까요? 알면서 그러는 걸까요?"라고 지적했다.

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그러면서 "명백히 모순되는 기사이니 조금만 더 심층 분석해서 기사를 정정해 주시기 바란다"고 언급했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



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