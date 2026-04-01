[미국-이란 전쟁]

"합의 안해도 핵무기 가질수 없게 되면 떠나"

도널드 트럼프 미국 대통령이 대이란 전쟁 종료 시점을 2~3주 이내로 제시했다. 이란과 협상에 이를 수 있다고 말하면서도 합의할 필요는 없다고 말하고, 호르무즈 해협 봉쇄와도 선을 그은 만큼 이란에서 철수하며 일방적으로 전쟁을 마무리 지으려는 의도로 풀이된다.

31일(현지시간) 블룸버그 통신과 CNN 등에 따르면 트럼프 대통령은 백악관에서 열린 행정명령 서명식에서 유가 인하 방안을 묻는 기자들의 질문에 "내가 할 일은 이란에서 떠나는 것뿐이고 우리는 곧 그렇게 할 것"이라며 그렇게 되면 유가가 폭락할 것이라고 답했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이어 철수 시점에 대해 "2주 안, 아마 2주에서 3주 사이가 될 것"이라며 "우리가 계속할 이유가 없기 때문에 떠날 것"이라고 덧붙였다. 미국은 아직 이란에 지상군을 파병하지 않았기 때문에 트럼프 대통령의 이날 발언은 이란 전쟁을 종료한다는 의미로 풀이할 수 있다.

다만 이란 전쟁이 종료되더라도 유가가 곧바로 하락하기는 어려울 것으로 보인다. 톰 클로자 걸프 오일 고문은 이에 대해 "휘발유 가격은 로켓처럼 치솟았다가 깃털처럼 내려간다는 옛말이 있다"고 했다.

트럼프 대통령은 이날 미 증시 급등에 대해서도 언급했다. 트럼프 대통령은 주가 상승의 이유로 "하나는 우리나라는 안전한 나라라는 것이고, 다른 하나는 이란에서 정권 교체가 일어났다는 것"이라고 말했다. 전날 월스트리트저널(WSJ)은 트럼프 대통령이 호르무즈 해협 폐쇄가 지속되더라도 이란을 상대로 한 군사 작전을 끝낼 의사가 있다는 입장을 참모들에게 밝혔다고 보도했고 이후 증시가 상승했다.

이란 전쟁의 성과에 대해 트럼프 대통령은 "사실상 정권 교체가 이뤄진 상태다. 다만 정권 교체는 내가 목표로 삼았던 사안은 아니었다"며 "내 목표는 단 하나였다. 그들이 핵무기를 갖지 못하게 하는 것이었고, 그 목표는 이미 달성됐다"고 밝혔다.

이어 "우리는 마무리 작업을 하고 있으며, 아마 2주 정도, 며칠 더 걸릴 수도 있겠지만 우리는 그들이 가진 모든 것을 완전히 무력화하기를 원한다"고 덧붙였다.

트럼프 대통령은 이란이 미국과 합의에 이를 가능성도 있다고 말했다. 트럼프 대통령은 "그들이 합의를 원하고 있기에 합의에 이를 가능성이 있다. 그들은 내가 원하는 것보다 더 강하게 합의를 원하고 있다"며 "비교적 짧은 기간 내에 우리는 일을 마무리하게 될 것"이라고 밝혔다. 이어 "지금은 매우 다른 성향의 인물들이 나와 있다. 훨씬 더 합리적인 사람들이다"라며 이란과의 협상에 대해 낙관적인 전망을 비췄다.

트럼프 대통령은 최근 인터뷰나 질의응답 등에서 이번 전쟁 중 이란에서 정권 교체가 일어났다고 주장해왔다. 트럼프 대통령은 이날 뉴욕포스트와의 인터뷰에서도 정권 교체를 주장했고, 지난 29일에는 "기존 정권은 완전히 붕괴했고, 그들은 모두 죽었다. 다음 정권은 거의 무너졌고, 세 번째 정권은 이전과는 전혀 다른 사람들로 구성돼 있다. 완전히 다른 집단"이라고 말한 바 있다.

다만 "그들은 나와 합의할 필요가 없다"며 "그들이 장기간 석기시대로 접어들고 핵무기를 가질 수 없게 되면 우리는 떠날 것"이라고 말했다. 이란과 협상 가능성을 시사했지만, 협상 여부와 관련 없이 자체적으로 전쟁 목표가 달성됐다고 판단하면 전쟁에서 발을 빼겠다는 발언으로 풀이된다.

트럼프 대통령은 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하며 국제 유가가 급등한 것과 관련, "우리는 그 일과 아무 상관이 없다"며 선을 그었다. 또 호르무즈 해협 재개를 위해 협력하지 않는 동맹국들에 대해 재차 불만을 표출했다. 이란 전쟁 이후 해협이 봉쇄된 상황에서 동맹국들에 "각자 석유를 확보하라"고 촉구했다. 그는 "프랑스나 다른 나라가 석유나 가스를 얻고 싶다면 호르무즈 해협을 통해 올라가면 스스로 해결할 수 있을 것"이라며 해협에서 무슨 일이 일어나든 우리는 관여하지 않을 것"이라고 말했다. 이 또한 호르무즈 해협 봉쇄가 풀리지 않더라도 전쟁을 종료할 수 있다는 의미로 해석된다.

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한편 이날 캐럴라인 레빗 백악관 대변인은 사회관계망서비스(SNS)에서 "내일 밤 미 동부 시간 오후 9시(한국 시간 2일 오전 10시) 트럼프 대통령이 이란 관련 중요한 업데이트를 위해 대국민 연설을 할 예정"이라고 밝혔다.

오수연 기자 syoh@asiae.co.kr



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