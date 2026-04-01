경기 안산시(시장 이민근)는 최근 중동 사태로 어려움을 겪는 관내 기업을 지원하기 위해 '기업SOS 이동시장실'을 가동하고, 현장 중심의 비상 경제 대응에 나섰다고 1일 밝혔다.

이민근 안산시장이 최근 중동 사태로 어려움을 겪는 관내 기업을 지원하기 위해 '기업SOS 이동시장실'을 가동하고, 현장 중심의 비상 경제 대응에 나섰다. 안산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이민근 시장은 지난달 31일 안산스마트허브 내 섬유 염색가공 전문기업 ㈜우성염직(대표 구홍림)을 방문해 현장의 목소리를 직접 청취했다.

이번 방문은 원자재 가격 급등과 고유가·고환율 등 대외 불확실성 확대로 경영부담이 가중된 뿌리기업의 애로를 파악하고, 실질적인 지원 방안을 모색하기 위해 마련됐다.

앞서 시는 지난달 18일 위기 상황에 선제적으로 대응하기 위해 안산상공회의소와 긴급 간담회를 개최한데 이어 지난달 27일에는 이 시장 주재로 비상경제 TF를 구성, 비상경제대책회의를 개최했다. 이를 통해 에너지·물가안정, 민생 안정, 물류·기업지원 등 분야별 대응체계를 점검하며 대응 역량을 집중하고 있다.

시는 간담회와 비상경제대책회의, 이번 현장 방문에서 제안된 건의 사항을 바탕으로 기업 지원 방안을 다각도로 검토하고 있다. 중소기업 수출 물류비 지원과 수출·매출채권 보험료 지원 확대를 위한 예산 확보를 추진하는 한편, 경기테크노파크 '중소기업 애로상담센터' 비상 대응체계를 가동해 기업 위기 상황에 신속히 대응할 계획이다.

이민근 안산시장이 최근 중동 사태로 어려움을 겪는 관내 기업을 지원하기 위해 '기업SOS 이동시장실'을 가동하고 있다. 안산시 제공 원본보기 아이콘

이날 구홍림 대표는 원자재 수급 부담과 구조 고도화 사업의 지속 지원, 공공용수 감면 등 현장의 애로사항을 전달했다. 이민근 시장은 생산 라인을 직접 둘러보며 지원 방안에 대해 의견을 나눴다.

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이민근 안산시장은 "행정의 답은 언제나 현장에 있다"며 "안산 경제의 근간인 기업들이 이번 대외 위기를 극복할 수 있도록 행정 역량을 모아 든든한 버팀목이 되겠다"고 말했다.

안산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



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