'중동 리스크' 대응…KB운용 '천연가스·농업 ETF' 전략 제안

"전쟁 여파로 '애그플레이션' 가능성↑"

중동 리스크로 세계적으로 에너지와 식량 가격이 동시에 상승하고 있다. 에너지 가격 강세가 농업 생산비 증가로 이어지는 '애그플레이션(Agflation)' 가능성이 커지면서 KB자산운용은 관련 산업 전반에 투자하는 ETF 전략을 제안했다.

KB운용은 에너지와 농업 밸류체인 전반에 투자하는 'RISE 미국천연가스밸류체인'과 'RISE 글로벌농업경제' 등 상장지수펀드(ETF) 2종을 인플레이션 대응 전략 상품으로 제안한다고 1일 밝혔다.

RISE 미국천연가스밸류체인 ETF는 천연가스 탐사·생산부터 운송·저장, 액화천연가스(LNG) 수출까지 천연가스 산업 전반에 걸친 기업에 분산 투자하는 상품이다. 글로벌 에너지 기업과 인프라 기업을 함께 담아 에너지 가격 상승 국면에서 밸류체인 전반의 수혜를 반영할 수 있도록 설계했다.

RISE 글로벌농업경제 ETF는 비료, 농기계, 종자, 곡물 트레이딩 등 농업 공급망 전반에 투자한다. 특정 원자재가 아닌 관련 기업에 투자하는 구조로, 농업 생산비 상승과 식량 가격 상승을 동시에 반영할 수 있다. 글로벌 농기계와 비료 기업, 곡물 유통 기업 등을 폭넓게 편입해 산업 전반의 흐름에 맞출 수 있는 것이 특징이다.

전날 기준 RISE 미국천연가스밸류체인 ETF의 6개월 및 연초 이후 수익률은 각각 35.71%, 37.18%로 동종 유형 내 1위를 기록 중이다. RISE 글로벌농업경제 ETF 역시 연초 이후 수익률이 20.09%로 집계됐다. 에너지와 농업 전반의 가격 상승 흐름이 이어지면서 관련 밸류체인에 투자하는 전략이 양호한 성과로 이어진 것으로 풀이된다.

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육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "중동 지역 긴장 고조에 따른 에너지 가격 강세가 농업과 식량 가격 상승으로 확산하는 모습"이라며 "RISE 미국천연가스밸류체인 ETF와 RISE 글로벌농업경제 ETF에 투자하면 에너지와 농업 전반의 가격 상승 흐름을 포괄적으로 반영할 수 있을 것"이라고 전했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



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