효성중공업, 국내 최초 탄소배출 ‘0’ 가스 145㎸ 차단기 개발

육불화황 대신 드라이 에어 적용

세계에서 두 번째

차세대 전력기기 시장 공략

효성중공업 효성중공업 close 증권정보 298040 KOSPI 현재가 2,616,000 전일대비 160,000 등락률 +6.51% 거래량 8,189 전일가 2,456,000 2026.04.01 09:23 기준 관련기사 코스피, 장 초반 하락 딛고 반등 마감…코스닥은 강보합 중동 전쟁 협상 기대감에…코스피·코스닥 장 초반 상승세 [특징주]효성중공업, 3%↑…美 수출용 가스절연차단기 개발 전 종목 시세 보기 은 국내 최초로 육불화황 가스 대신 드라이 에어를 적용한 145킬로볼트(㎸) 차단기를 개발하고 양산에 나선다고 1일 밝혔다.

육불화황은 차단기 내부에서 높은 전압상태를 견디고, 전류를 효과적으로 끊어주는 가스로 알려져 있지만, 지구온난화지수(GWP)가 높아 이 가스를 대체하려는 움직임이 확대되고 있다.

효성중공업은 이번에 개발한 145㎸ 차단기에 육불화황 대신 질소(N₂)와 산소(O₂)로 구성된 드라이 에어를 적용해 온실가스 저감 효과를 높였다. 여기에 진공차단기 기술을 더해 절연 성능과 전류 차단 성능을 확보하고, 차단기의 안정적인 작동도 가능하게 했다.

145㎸ 차단기에 이 두 기술을 적용한 것은 국내에서는 효성중공업이 처음이며, 국제 공인 시험소 협의체인 STL(Short-Circuit Testing Liaison) 기준으로는 세계 두 번째다.

유럽연합(EU)은 2024년 불소계 온실가스(F-gas) 규제를 개정해 육불화황을 포함한 불화온실가스 규제를 단계적으로 강화하고 있다. 이에 따라 유럽을 중심으로 대체 기술 도입이 빨라지면서 관련 시장도 성장하고 있다. 시장조사업체 비즈니스 리서치 인사이츠에 따르면 글로벌 '육불화황 Free' 차단기 시장은 2024년 약 54억 달러 규모에서 2033년 74억 달러 이상으로 확대될 것으로 전망된다.

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효성중공업은 "앞으로 육불화황 Free 차단기 제품군을 고전압 영역까지 확대하고, 글로벌 환경 규제 강화와 전력 인프라 전환 수요에 맞춰 차세대 전력기기 시장 공략을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr



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