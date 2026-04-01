올해 1차 농협금융 사업전략·시너지추진협의회

머니무브 대응·치매금융 추진 등 논의

이찬우 NH농협금융지주 회장은 금융이 국가의 지속가능한 성장을 이끌어야 한다며 자본시장 활성화·사회적 책임을 강화하겠다는 의지를 밝혔다.

1일 농협금융에 따르면 이 회장은 지난달 31일 서울 여의도 NH투자증권 본사에서 열린 '2026년 제1차 농협금융 사업전략·시너지추진협의회'에서 "앞으로의 금융은 대내외 불확실성과 구조적 변화 속에 단순 중개를 넘어 자본시장 활성화 선도와 사회적 책임 강화를 통한 국가의 지속가능한 성장을 견인하는 역할로 재정의해야 한다"고 말했다.

이어 "자회사 간 경계를 허무는 강력한 시너지를 기반으로 고객의 생애 전반을 책임지는 금융 생태계를 구축하고, 농협금융만의 차별화된 경쟁력을 반드시 만들어 나가자"고 당부했다.

이 회장은 협의회에 앞서 NH투자증권의 종합투자계좌(IMA) 1호 상품에 가입하며, 생산적 금융 확대 및 자본시장 경쟁력 강화를 위한 그룹 차원의 전략적 추진 의지를 강조하기도 했다.

이번 협의회에서 농협금융지주, 자회사 및 시너지사업 담당 임직원들은 머니무브 등에 대한 자본시장 대응, 시니어 사업 및 통합 브랜드 NH올원더풀 고도화, 치매금융 추진, 그룹 시너지 핵심사업 등 농협금융의 미래 경쟁력 확보에 대해 논의했다.

특히 상장지수펀드(ETF) 시장 확대 등 자본시장 중심으로 자금이 이동하는 흐름에 대응해 은행·증권·자산운용 간 협업을 통한 상품 경쟁력 강화 및 공동 마케팅을 추진하기로 했다. 외국인 투자(FDI) 유치 등 수익 다변화 전략도 이번 협의회에서 다뤄졌다.

시니어 사업과 관련해서는 금융과 비금융을 결합한 통합 솔루션 제공을 목표로 상품·서비스 라인업 확대, 전용 플랫폼 구축, 특화 채널 운영 등을 추진하고 계열사 간 협업 기반 원펌(One-firm) 추진 체계를 강화할 계획이다.

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농협금융은 치매금융을 단순한 상품이 아닌 고객 자산 보호와 금융사고 예방을 아우르는 '미래 전략자산'으로 정의하고, 시범사업과 표준모델을 조기에 구축해 전국 영업망을 통해 확산하는 등 시장 선도에 나서기로 했다고 설명했다.

농협금융 관계자는 "지역별 시너지협의체, 매칭점포, 현장지원단 등 현장 중심 협업체계를 통해 전략과제의 실행력을 높이고, 그룹 차원의 시너지 창출을 가속화해 나갈 방침"이라고 말했다.

이찬우 NH농협금융지주 회장(사진)은 지난달 31일 열린 2026년 제1차 농협금융 사업전략·시너지추진협의회'에서 "앞으로의 금융은 대내외 불확실성과 구조적 변화 속에 단순 중개를 넘어 자본시장 활성화 선도와 사회적 책임 강화를 통한 국가의 지속가능한 성장을 견인하는 역할로 재정의해야 한다"고 말했다. AD 원본보기 아이콘

이기민 기자 victor.lee@asiae.co.kr



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