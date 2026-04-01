SK에어코어 1200억원 투입, MOU 체결



첨단산업 공급망 안정·지역경제 활성화 기대

울산시 미포국가산업단지에 첨단산업 제조 공정에 필수적인 산업용 가스 생산시설이 들어선다.

울산시는 1일 오후 시청 본관에서 김두겸 울산시장과 오종진 SK에어코어 대표이사 등이 참석한 가운데 '산업용 가스 생산공장 신설 투자양해각서'를 체결한다.

이번 협약에 따라 SK에어코어는 미포국가산업단지 부곡용연지구에 약 1200억원을 투입해 산업용 가스 생산공장을 신설한다. 생산된 가스는 조선·식품·전자 등 주요 산업에 공급될 예정으로, 국가기간산업은 물론 반도체 등 첨단산업의 소재 공급망 안정화에 기여할 것으로 기대된다.

특히 SK에어코어는 투자 추진 과정에서 울산 시민을 우선 고용하고, 공사 및 물품 구매 시 지역 업체를 적극 활용하는 등 지역 경제 활성화에도 힘을 보탤 계획이다. 울산시는 인허가 등 행정적 지원을 통해 사업이 원활히 추진될 수 있도록 뒷받침할 방침이다.

오종진 대표는 "울산의 우수한 산업 인프라를 기반으로 국가기간산업과 첨단산업에 필요한 산업용 가스를 안정적으로 공급하겠다"며 "지역사회와의 상생을 통해 울산 경제 발전에 기여하겠다"고 전했다.

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김두겸 시장은 "이번 투자가 울산의 주력 산업인 에너지·화학 분야와 첨단산업을 연결하는 중요한 가교 역할을 할 것"이라며 "기업하기 좋은 도시 울산 조성을 위해 전폭적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

SK에어코어는 지난해 11월 설립된 기업으로 충북 청주에 본사를 두고 있으며, 산소·질소 등 산업용 가스 제조를 주력으로 하고 있다. 모회사인 SK에어플러스를 기반으로 이번 울산 투자를 통해 사업 영역 확대에 나설 계획이다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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