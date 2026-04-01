제마뎁과 물류·해운 지분 스왑 단행

520억달러 규모 현지 시장 공략 가속

CJ대한통운 CJ대한통운 close 증권정보 000120 KOSPI 현재가 105,100 전일대비 1,700 등락률 +1.64% 거래량 6,897 전일가 103,400 2026.04.01 09:22 기준 관련기사 CJ대한통운, '국제물류산업대전' 물류의 미래 선보인다 CJ대한통운·대리점연합회, 지속가능 동반성장 위한 상생협약 CJ대한통운, 메를로랩과 위치 측정 기술 개발…물류센터 안전 강화 전 종목 시세 보기 이 베트남 현지 합작법인의 물류 부문 지분을 전량 확보하며 계약물류(CL) 시장 공략에 속도를 낸다. 성장성이 높은 물류 사업에 역량을 집중하기 위해 비핵심 자산인 해운 부문은 정리하는 '선택과 집중' 전략을 택했다.

베트남 호치민시 소재 CJ빌딩에서 이종훈 CJ대한통운 경영지원실장(왼쪽에서 세 번째), 응우엔 탄 빈(Nguyen Thanh Binh)제마뎁 CEO(왼쪽에서 네 번째)와 양사 관계자들이 제마뎁 물류-해운 지분거래 계약 체결식에서 기념사진을 찍고 있다. CJ대한통운 AD 원본보기 아이콘

CJ대한통운은 베트남 1위 종합물류기업 제마뎁(Gemadept)과 운영 중인 물류 합작법인(GLH)과 해운 합작법인(GSH)의 지배구조를 개편한다고 1일 밝혔다.

양사는 각각 보유한 지분을 맞교환(스왑)하는 방식을 취했다. CJ대한통운은 제마뎁이 보유하던 물류 부문 법인 GLH 지분 49.1%를 인수해 지분 100%를 확보했으며, 대신 해운 부문인 GSH 지분 49%를 제마뎁에 넘겼다.

이번 개편으로 CJ대한통운은 베트남 물류 사업을 독자적으로 경영하게 된다. 글로벌 컨설팅 기업 익스퍼트 마켓 리서치에 따르면 2025년 베트남 물류 시장 규모는 약 520억달러(약 75조원)로 추정된다. 특히 소비재, 유통, 전기전자 등 주요 산업군이 확대되면서 통합 공급망 관리 역량의 중요성이 커지고 있다.

CJ대한통운은 물류센터 등 현지 자산 투자를 검토하고 국내 TES물류기술연구소의 혁신 기술을 이식할 계획이다. 규모 확장과 생산성 향상을 통해 현지 경쟁력을 확보한다는 방침이다.

CJ대한통운 관계자는 "이번 지분 스왑은 각자 강점이 있는 사업 부문에 집중하기 위한 것"이라며 "W&D 사업 경쟁력을 베트남에 전파해 현지 고객사와 동반 성장하겠다"고 말했다.

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제마뎁은 1990년 설립된 현지 주요 물류 기업이다. CJ대한통운은 1990년대 베트남 진출 이후 제마뎁의 네트워크를 활용해 종합 물류 서비스를 전개해왔다.

최영찬 기자 elach1@asiae.co.kr



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