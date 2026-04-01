추영우·이세영, 넷플릭스 '롱 베케이션' 출연

악마와 호텔 직원의 로맨스

'자백의 대가' 이정효 감독 연출

넷플릭스는 추영우·이세영 주연의 시리즈 '롱 베케이션'을 제작한다고 1일 밝혔다.

새로운 임무를 받고 한국에 온 악마 3375번이 바다 마을 호텔에 머물며 종업원 이들판과 얽히는 휴먼 로맨스물이다. 사랑을 모른 채 살아온 악마가 인간을 만나 낯선 감정을 마주하는 이야기를 그린다.

추영우는 악마 3375번을 연기한다. 이세영은 현실 감각과 생활력이 강한 이들판으로 분한다. 3375번과 반복적으로 얽히며 겪는 다양한 감정 변화를 표현한다.

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연출은 '자백의 대가', '사랑의 불시착', '이두나!' 등을 연출한 이정효 감독이 맡는다. 극본은 '도시남녀 사랑법', '로맨스가 필요해' 등에서 섬세한 감정 묘사와 현실적인 대사로 공감을 이끌었던 정현정 작가가 썼다.

이종길 기자 leemean@asiae.co.kr



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