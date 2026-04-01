첫 800억달러 돌파

수입 604억달러…13.2%↑

무역흑자 257억달러

3월 수출이 사상 처음으로 800억달러를 돌파하며 월간 기준 역대 최대 실적을 기록했다. 중동 전쟁 등 대외 불확실성에도 불구하고 반도체를 중심으로 수출이 급증한 영향이다.

1일 산업통상부가 발표한 '3월 수출입 동향'에 따르면 수출은 전년 동월 대비 48.3% 증가한 861억3000만달러를 기록했다. 수입은 13.2% 늘어난 604억달러로, 무역수지는 257억4000만달러 흑자를 나타냈다.

특히 수출은 월 기준 사상 처음으로 800억달러를 넘어섰고, 10개월 연속 해당 월 기준 최대 실적을 경신했다. 일평균 수출 역시 37억4000만달러로 역대 최고치를 기록했다.

품목별로는 반도체가 328억달러로 151% 급증하며 사상 처음으로 300억달러를 넘어섰다. 인공지능(AI) 서버 투자 확대와 메모리 가격 상승이 수출을 견인했다. 자동차는 친환경차 수출 증가로 63억7000만달러를 기록하며 보합세를 보였고, 석유제품은 유가 상승 영향으로 51억달러로 55% 증가했다.

지역별로는 중국(165억달러·64.2%), 미국(163억달러·47.1%), 아세안(137억달러·34.3%) 등 주요 시장에서 고른 증가세를 보였다. 반면 중동은 물류 차질 영향으로 수출이 감소했다.

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수입은 에너지 수입 감소에도 불구하고 반도체 등 비에너지 품목 증가로 전체적으로 확대됐다. 원유 수입은 단가 상승에도 물량 감소 영향으로 5% 줄었다.

세종=강나훔 기자 nahum@asiae.co.kr



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