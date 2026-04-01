54만 시민과 함께 이뤄낸 결실

선제적 준비가 만든 값진 성과

경기 파주시는 지난 31일 '경기도 평화경제특구 후보지 선정 성과보고회'를 열어 시민추진단과 함께 후보지 선정의 의미를 공유하고 향후 사업 계획을 1일 밝혔다.

파주시가 지난 31일 '경기도 평화경제특구 후보지 선정 성과보고회'를 열고 있다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

파주시농업기술센터 농업과학관에서 열린 이날 행사에는 김경일 파주시장, 박정 국회의원, 박대성 파주시의회 의장, 파주 평화경제특구 유치 시민추진단이 참석해 뜻깊은 시간을 함께했다.

성과보고회라는 형식을 띠었지만, 경기도 평화경제특구 후보지 선정을 축하하고 기념하는 자리이자 앞으로의 사업 추진계획을 시민들 앞에 선보이는 자리라는 점에서 의미는 남달랐다.

시는 이번 후보지 선정이 단순한 행정 성과를 넘어, 54만 파주시민이 함께 만들어낸 값진 결실임을 강조했다. 시 관계자는 "시민들의 관심과 지지, 협력이 없었다면 결코 이뤄낼 수 없는 성과로, 지역사회의 염원과 참여가 큰 힘이 되었다"라고 밝혔다.

또한 파주시가 이번 경기도 평화경제특구 후보지로 선정될 수 있었던 데에는 지난 2023년 특별법 제정 직후부터 발 빠르게 연구용역과 전략 수립, 기반시설 점검 등 체계적이고 치밀한 준비가 후보지 선정 과정에서 큰 강점으로 작용한 덕분인 것으로 알려졌다.

이날 성과보고회에서는 파주시가 그간 준비해 온 특구 조성 구상에 대한 상세한 설명과 더불어 시가 추구하는 평화경제특구의 특별한 미래상도 함께 제시됐다. 접경지역이라는 지리적 특수성과 남북 교류 거점도시로서의 잠재력을 바탕으로 산업·관광·도시개발 등 다양한 분야의 발전을 도모하고 한반도 평화경제 중심도시로 한 단계 더 도약한다는 구상이다.

AD

시는 앞으로도 경기도 및 관계 기관과의 긴밀한 협력을 바탕으로 통일부 평화경제특구 제1호 지정을 이끌어냄으로써 양질의 일자리를 창출하고 지역경제를 활성화하여 시민이 체감할 수 있는 성과를 거두어낼 방침이다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>