12일까지 네이버+ 스토어에서 진행

피지오겔·CNP 등 브랜드 대규모 할인

LG생활건강 LG생활건강 close 증권정보 051900 KOSPI 현재가 248,500 전일대비 1,500 등락률 +0.61% 거래량 7,182 전일가 247,000 2026.04.01 09:21 기준 관련기사 LG생건, K-뷰티 新판도 열었다…'닥터그루트' 세포라 입점 이선주 LG생건 사장 "R&D 기반 뷰티·헬스기업 도약…올해 반등" 日 '감성 채널' 뚫었다…LG생건, 프레시안 승부수 전 종목 시세 보기 이 더마 뷰티 브랜드 '피지오겔'을 비롯한 주요 브랜드 제품을 반값 이상 할인하는 '엘지럭키페스타'를 1일부터 시작한다. 이번 행사는 네이버플러스(+) 스토어에서 12일까지 진행되며, 더후·CNP·빌리프·더페이스샵 등 다양한 브랜드가 참여한다.

피지오겔은 대표 제품인 'DMT 페이셜 수분 장벽 크림'과 '레드수딩 AI 리페어 크림'을 중심으로, 오는 6일 브랜드 데이에서 최대 58% 할인된 가격에 선보인다. CNP 기획전에서는 '프로폴리스 에너지 액티브 앰플' 스페셜 에디션을 최대 37% 할인 판매한다. 이외에도 닥터그루트, 유시몰, VDL, LG 프라엘 등 여러 브랜드의 인기 제품을 합리적인 가격으로 구매할 수 있다. 행사 기간 동안 구매 고객에게는 네이버 N포인트 10% 추가 적립과 함께 장바구니 4% 할인 쿠폰도 제공된다.

같은 기간 네이버+ 스토어 'LG생활건강스토어'에서는 생활용품 할인도 함께 진행된다. 페리오 치약, 엘라스틴 샴푸, 온더바디 풋샴푸, 46cm 바디워시, 피지 세탁세제, 아우라 섬유유연제, 홈스타 청소용품 등 다양한 제품을 최대 68% 할인된 가격으로 만나볼 수 있다. 또한 3만원 이상 구매 시 '리엔 꾸지뽕 볼륨부스터 샴푸' 200㎖를 증정하며, 5만원 이상 구매 고객에게는 해당 샴푸와 '피지 모락셀라 세탁세제' 1L를 추가로 제공한다.

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음료 제품도 할인 대상에 포함된다. 코카-콜라 제로, 코카-콜라 제로 레몬, 몬스터 에너지 등 인기 음료를 네이버 브랜드 스토어에서 특가로 구매할 수 있다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



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