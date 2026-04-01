ICT·제조솔루션·PBV·글로벌사업 등 34개 부문

기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 152,200 전일대비 7,000 등락률 +4.82% 거래량 158,144 전일가 145,200 2026.04.01 09:21 기준 관련기사 코스피 장초반 5%대 급등…5300 돌파 10대그룹 1분기 영업익 2.6배↑…반도체 가진 삼성·SK 덕분 포티투닷 대표가 콕 집은 'VLA'…지능형 자율주행 속도 낸다 전 종목 시세 보기 가 청년 인재의 취업 기회를 확대하고 신사업 분야 경쟁력을 강화하기 위해 2024년 이후 최대 규모 채용에 나선다.

31일 서강대에서 진행된 ‘기아 헤리티지 팝업 스토어’에서 대학생들이 관계자의 설명을 듣고 있다. 기아 AD 원본보기 아이콘

기아는 ▲ICT ▲제조솔루션 ▲PBV ▲재경 ▲글로벌사업 등 총 34개 부문에서 상반기 집중 채용을 진행한다고 1일 밝혔다. 채용 공고는 181개에 달한다.

지원서 접수 기간은 신입은 이날부터 13일까지, 전환형 인턴 채용 8일부터 20일, 경력 채용 15일부터 27일까지다. 직무별 채용 공고 및 지원 자격 등 자세한 내용은 글로벌 인재 채용 플랫폼 '기아 탤런트 라운지' 홈페이지에서 확인할 수 있다.

기아는 오는 9일까지 대학교 캠퍼스 11곳에서 채용 홍보 프로그램 '기아 헤리티지 팝업 스토어'를 운영한다. 기아의 80년 역사를 이끈 도전과 혁신 정신을 소개하고 동문 선배 현직자의 직무 소개와 커리어 멘토링도 제공한다.

지원자는 기아의 역사를 다룬 '헤리티지 미니 전시'를 관람하고 PV5 차량으로 운영하는 '헤리티지 카페'의 다양한 식음료 메뉴를 즐길 수 있다.

또 신입 채용 1차 면접자를 대상으로 기아 비전스퀘어에서 80주년 기념 전시 도슨트 투어를 진행해 기아의 과거와 미래 비전도 소개할 예정이다.

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기아는 ▲ICT ▲제조솔루션 ▲PBV ▲재경 ▲글로벌사업 등 총 34개 부문에서 상반기 집중 채용을 진행한다고 1일 밝혔다. 기아 원본보기 아이콘

기아 관계자는 "지금의 기아는 수많은 임직원이 80년 동안 쌓아 온 상상력과 실행력의 결과물"이라며 "기아의 다음 80년을 주도할 대담한 인재의 많은 지원 바란다"고 밝혔다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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