한양증권, 드레스코드 자율화 시행

한양증권은 전사 드레스코드 자율화를 전면 시행한다고 1일 밝혔다.

기존 금요일에만 운영되던 '캐주얼데이'를 상시 적용으로 전환해, 유연하고 자율적인 업무 환경을 조성하고 조직 전반의 실행력을 높이겠다는 취지다. 이번 조치는 단순한 규정 변화를 넘어, 최근 한양증권이 추진해 온 전사적 체질 개선과 조직문화 혁신을 반영한 것이라고 회사측은 강조했다.

한양증권은 지난해 6월 대주주 변경 이후 사업 구조와 시스템 중심의 '하드웨어' 혁신과 함께 조직문화와 브랜드 체계를 재정비하는 '소프트웨어' 변화를 추진 중이다. 최근에는 창립 70주년을 맞아 새로운 CI와 브랜드슬로건 '헤리티지 & 영'을 공개하는가 하면, 기업가치 제고계획(밸류업)을 통한 주주환원 정책 강화 방침도 발표했다.

AD

한양증권 관계자는 "현재 추진 중인 변화는 사업 구조와 조직문화를 전반적으로 재정비하는 과정"이라며 "효율적 성장 전략과 실행 중심의 조직문화를 동시에 구축해 성과로 증명하며 빠르게 도약하는 '강한 중형 증권사'로 자리매김할 것"이라고 말했다. 이어 "드레스코드 자율화는 유연한 환경 속에서 임직원의 창의성과 실행력을 높이기 위한 상징적 변화"라며 "하드웨어와 소프트웨어를 아우르는 전사적 혁신을 지속할 것"이라고 덧붙였다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>