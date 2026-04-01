이탈리아 '이몰라 6시간' 데뷔

GMR-001 하이퍼카 공개

제네시스가 '2026 월드 인듀어런스 챔피언십(WEC)'에 공식 출전한다. 2024년 12월 WEC 참가 선언 이후 팀 창단과 드라이버 구성, 전용 레이싱카 제작 등 레이싱 진출을 위한 500여일의 준비 과정이 결실을 맺게 됐다.

제네시스 마그마 레이싱 소속 드라이버 안드레 로테러(왼쪽부터), 피포 데라니, 마티스 조베르, 제이미 채드윅, 마튜 자미네, 폴-루 샤탕, 다니엘 훈카데야. 제네시스 AD 원본보기 아이콘

제네시스는 소속 레이싱팀 '제네시스 마그마 레이싱'이 17일(현지시간)부터 19일까지 이탈리아 에밀리아로마냐에서 열리는 2026 WEC 개막전 '이몰라 6시간(6 Hours of Imola)' 레이스 최상위 등급 '하이퍼카' 클래스에 첫 공식 참가한다고 1일 밝혔다. 개막전을 시작으로 연내 치러지는 8개 일정을 차례로 소화할 계획이다.

2024년 12월 두바이에서 제네시스 마그마 레이싱을 최초 공개한 제네시스는 프랑스 르카스텔레(Le Castellet) 지역에 베이스캠프를 차리고, 엔진 개발 및 레이스 운영진, 드라이버 라인업 구성을 완료했다. 외부 팀과 기술이나 인력을 교류하는 파트너십 형태가 아닌 차량 개발과 운영 전 과정을 아우르는 단일 제조사 팀으로 진출하게 됐다.

데뷔를 앞둔 제네시스 마그마 레이싱은 챔피언십 우승 경험과 전문성을 두루 갖춘 정예 드라이버 라인업을 구축했다. 첫 공개 당시 공식 드라이버로 소개된 안드레 로테러(Andre Lotterer), 피포 데라니(Pipo Derani)와 마티스 조베르(Mathys Jaubert), 다니엘 훈카데야(Daniel Juncadella), 마튜 자미네(MathieuJaminet), 폴-루 샤탕(Paul-LoupChatin) 등 6명의 드라이버가 소속됐다.

또 16개 국적, 총 75명으로 이뤄진 제네시스 마그마 레이싱은 모터스포츠 전 영역에서 인정받은 전문가들로 구성됐으며, WRC 등 글로벌 대회에서 경험을 쌓은 현대 모터스포츠 인원들도 합류했다.

제네시스 'GMR-001 하이퍼카' 리버리 차량. 제네시스 원본보기 아이콘

제네시스 'GMR-001 하이퍼카' 리버리 차량. 제네시스 원본보기 아이콘

제네시스는 브랜드 기술력과 미학적 정체성을 집약한 'GMR-001 하이퍼카(GMR-001 Hypercar)' 공식 리버리(독창적이고 상징적인 레이싱카 랩핑 디자인) 차량 2대를 대회에서 활용할 계획이다.

모터스포츠 최상위 레벨 레이싱카로 제작된 'GMR-001'은 월드 랠리 챔피언십(WRC)의 현대 모터스포츠 인라인(In-Line) 4기통 엔진을 기반으로 제작된 제네시스 마그마 레이싱 전용 엔진 'G8MR 3.2ℓ 터보 V8'을 탑재했다. 이 엔진은 지난해 2월 첫 개발된 이후 약 2만5000km에 달하는 테스트 주행과 내구력 테스트 등을 거치며 성능을 입증했다.

시릴 아비테불(Cyril Abiteboul) 제네시스 마그마 레이싱 총감독은 "WRC에서 활약한 현대 모터스포츠의 엔진을 기반으로 한층 강력한 고성능 엔진을 개발한 것은 우리가 설정한 목표를 달성하는 데 매우 중요한 역할을 할 것"이라고 말했다.

특히 GMR-001은 제네시스 자체 제작 파워트레인에 브랜드 디자인 철학인 '역동적 우아함(Athletic Elegance)'을 반영한 '투 라인 헤드라이트' 및 '제네시스 윙 로고'를 적용했다. 태극기 문양과 마그마 한글 로고 및 시그니처 색상인 오렌지 컬러 등을 통해 정체성을 살린 리버리를 완성했다.

루크 동커볼케 현대차그룹 CDO(글로벌 디자인 본부장) 겸 CCO(최고 크리에이티브 책임자) 사장은 "제네시스 마그마 레이싱은 우리의 디자인 철학을 순수한 퍼포먼스로 승화시킨 집약체"라며 "마그마라는 단어를 한글로 리버리에 표현하는 등 한국의 뿌리와 유산을 존중하고자 했다"고 말했다.

제네시스 'GMR-001 하이퍼카' 리버리 차량. 제네시스 원본보기 아이콘

제네시스는 지난해 4월 WEC 실전 테스트 격인 '유로피언 르망 시리즈' 개막전에서 LMP2 클래스 우승과 전체 2위라는 성과를 거뒀다. 제2전에서는 LMP2 클래스 두 번째 우승과 전체 1위를 기록했으며, 9월 제5전에서 LMP2 클래스 세 번째 우승과 전체 1위를 차지하는 등 실력을 입증해 왔다.

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제네시스 관계자는 "WEC 시즌 첫 번째 목표는 준비한 모든 것을 보여주고 문제없이 레이스를 완주하는 것"이라며 "향후 레이스에서 단계별로 목표를 끌어올려 상위권 진입에 도전하겠다"고 말했다.

오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr



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