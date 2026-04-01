주총 의결 거쳐 2인 공동대표 체제 출범

위버스브레인은 이용국 신임 공동대표를 선임했다고 1일 밝혔다.


이 신임 대표는 서울대 경영학과 및 동 대학원 졸업 후 1993년 데이콤(현 LG유플러스)을 시작으로, 이커머스 기업 이네트를 거쳐 게임빌 CFO와 경영전략부문장, 컴투스홀딩스 대표를 역임했다. 통신, 이커머스, 게임 등 IT·콘텐츠 분야의 전략·재무·경영을 총괄하며 상장과 인수합병(M&A)을 이끈 전문가다.

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이용국 신임 공동대표. 위버스브레인

이용국 신임 공동대표. 위버스브레인

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이 신임 대표는 "누구나 인공지능(AI)을 외치는 시대를 마주했지만, 위버스브레인은 AI로 수익을 창출하는 몇 안 되는 차별적 경쟁력을 갖춘 회사"라며 "그간의 경험을 바탕으로 성장 동력을 더 강화하고 기업 가치를 제고해 나가겠다"고 했다.


최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
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