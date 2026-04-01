정부출연금 290억원 규모

대용량·초저온 저장탱크 설계



현대건설은 국토교통부 산하기관인 국토교통과학기술진흥원이 추진하는 '액체수소 저장탱크 및 적하역 시스템 기술개발' 국책과제에 선정돼 대용량 액체수소 저장탱크 개발에 나선다고 1일 밝혔다.

이번 과제는 액체수소 인수기지 구축을 위한 저장과 이송, 하역 등 전주기 핵심 기반 기술을 확보하고 실증까지 연계하는 것을 골자로 한다. 국내 최초로 평저형 액체수소 저장탱크 기술 개발을 추진하는 선행 과제로써, 향후 4000㎥급 및 5만㎥급 대용량 저장시스템으로 확장이 가능한 기술적 기반을 마련한다는 점에서 의미가 크다. 프로젝트의 정부출연금은 약 290억원으로, 사업 기간은 이달부터 2029년 12월까지 45개월이다.

액체수소 공급 인프라 건설 기술개발 사업 실증지 조감도. 현대건설 제공 AD 원본보기 아이콘

현대건설은 한국가스공사, 한국가스기술공사, 한국가스안전공사 등 총 14개 산·학·연 기관과 협력해 액체수소 저장탱크 설계 및 건설, 실증 운영에 참여한다.

액화수소는 기체 상태인 수소를 영하 253도로 냉각해 액체화한 것으로, 저장탱크 역시 초저온 상태 유지를 위해 고도의 단열 설계와 시공 역량이 요구된다. 또한 저장 용량을 안정적으로 확대하기 위해 LNG 저장 등에 사용하는 원통형 구조의 평저형 타입이 국내 최초로 도입된다. 국토부는 국책과제의 성과들을 액체수소 터미널 구축 및 저장시설 상용화에 활용할 예정이다.

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현대건설 관계자는 "최근 국내외 수소 시장이 빠르게 성장하고 있지만 수소경제 전환을 앞당길 핵심 기술 중 하나인 액체수소 기술 분야는 아직 걸음마 단계"라며 "이번 국책과제를 통해 평저형 저장탱크가 개발되면 해외 의존도가 높았던 액화수소 분야의 기술 자립은 물론 수소 인프라 및 플랜트 사업 경쟁력 강화에도 기여할 것으로 보인다"라고 기대감을 나타냈다.

이지은 기자 jelee0429@asiae.co.kr



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