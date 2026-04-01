연령별 추천부터 독후 활동·책 선물까지

연중 참여형 프로그램 운영

예스24는 어린이 독서 습관 형성을 돕는 연중 캠페인 '책 읽는 아이들 : 함께 읽는 즐거움'을 진행한다고 1일 밝혔다.

예스24는 어린이 독서 습관 형성을 돕는 연중 캠페인 '책 읽는 아이들 : 함께 읽는 즐거움'을 진행한다고 1일 밝혔다. 예스24 AD 원본보기 아이콘

이번 캠페인은 아이들이 스스로 책을 고르고 읽으며 생각의 폭을 넓힐 수 있도록 기획했다. 일회성 독서 경험에 그치지 않고 책을 선택하고 읽고 표현하는 과정을 반복하며 자연스럽게 독서 습관을 형성하도록 돕는 데 초점을 맞췄다.

예스24는 유아부터 초등 1~2학년, 3~4학년, 5~6학년까지 연령별 맞춤 추천 도서를 제안하고, 독서 이후에는 온라인 퀴즈와 독후감·독후화 활동으로 이어지는 참여형 프로그램을 운영할 예정이다. 이를 통해 어린이들이 완독의 성취감과 표현의 즐거움을 함께 경험하도록 지원한다.

오는 22일까지는 '2026년 함께 읽을 책을 골라주세요' 투표 이벤트를 진행한다. 최나야 서울대 아동학 교수, 박현주 한국학교사서협회 교육국장, 최지아 독서문해원 예설라 대치 원장 등 12명의 선정위원이 추천한 후보 도서 210권 가운데 3권 이상을 선택하면 독서지원금을 증정한다.

후보 도서에는 '어린이라는 세계'의 저자 김소영 작가가 추천한 '김대식 교수의 어린이를 위한 인공지능', '감정을 안아주는 말'의 저자 이현아 선생님이 추천한 '내 이름은 자가주' 등이 포함됐다.

후보 도서를 2만원 이상 구매한 고객에게는 '도서관 고양이'의 그림 작가 김고둥과 협업한 어린이 독서 기록장도 증정한다. 기록장에는 스티커와 완주 상장이 포함됐다.

27일부터 5월 17일까지는 '선정 도서 발표 및 책 선물하기 응모' 이벤트를 연다. 독자 투표로 선정된 도서 24권을 발표하고, 사연 응모를 통해 총 1000명에게 도서를 선물할 예정이다. 어린이 성향 테스트를 통한 성향별 오디오북 추천 이벤트도 함께 진행하며, 어린이 오디오북은 최대 76% 할인 판매한다.

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조선영 예스24 도서사업본부장은 "예스24는 20년 이상 어린이 독후감 대회를 이어오고, 어린이 대상 도서 나눔을 꾸준히 진행하는 등 독서 문화 확산을 위해 지속적으로 노력해 왔다"며 "앞으로도 아이들이 책과 자연스럽게 가까워질 수 있도록 다양한 프로그램을 지속적으로 선보일 것"이라고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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