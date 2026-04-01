관광공사, 지역관광 빅데이터 컨설팅 공모…10곳 뽑는다

지자체·지역관광공사 대상

AI 친화 컨설팅 6곳·실증사업 4곳 선정

한국관광공사는 지자체와 지역관광공사를 대상으로 '2026 빅데이터와 함께하는 똑똑한 컨설팅(빅똑컨)' 사업 참여기관을 모집한다고 1일 밝혔다.

빅똑컨은 지자체에 빅데이터 기반 맞춤형 관광 컨설팅을 제공하는 사업이다. 올해는 AI 분석을 새로 도입하고 데이터 활용 범위도 넓혀 컨설팅 수준을 한층 고도화했다.

신청 대상은 기초·광역자치단체와 지역관광공사다. 관광 개발사업이나 중앙정부로부터 권한을 넘겨받은 지방이양사업, 인구감소지역 활성화 사업 등을 추진하는 기관이면 신청할 수 있다. 공사는 신규사업 대상 'AI 친화 컨설팅' 6곳과 지난해 참여 지자체 대상 '실증사업' 4곳 등 총 10곳을 선정할 계획이다.

'AI 친화 컨설팅'은 대상지 브랜딩과 지역관광 콘텐츠·코스 개발 등에 AI 분석을 적용해 지역별 관광 전략을 제시하는 방식으로 진행된다. 이 가운데 1~2개 기관에는 한국지방재정공제회와 연계한 '인구감소지역 특화 소도시 여행 컨설팅'도 지원한다. 지방소멸대응기금을 활용해 소도시 관광 수요를 늘리는 데 초점을 맞춘 사업이다.

지난해 빅똑컨에 참여한 광주 북구, 부산, 삼척, 아산, 안산, 양구, 영광, 진주, 화성, 충북 옥천·보은·영동 등 10개 지역은 올해 '실증사업' 분야에 신청할 수 있다. 이는 지난해 수립한 계획을 실제 시범사업으로 옮기는 단계다. 공사는 올해 개인정보 보호성이 높은 합성데이터를 도입해 분석의 질을 높이고, 시범사업 추진과 예산 확보도 함께 지원할 방침이다.

신청은 10일 오후 6시까지 전자공문 또는 한국관광산업포털 '투어라즈'를 통해 하면 된다. 접수된 사업은 내외부 전문가 평가를 거쳐 4월 중순 최종 결과를 발표할 예정이다.

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이지은 관광공사 관광컨설팅팀장은 "올해는 새로운 AI 분석도구를 적극 도입해 맞춤형 컨설팅을 제공할 예정"이라며 "컨설팅 결과가 실제 지역 경쟁력으로 이어져 지역관광 활성화에 기여할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.

김희윤 기자 film4h@asiae.co.kr



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