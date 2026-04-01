LG CNS가 고객사의 로봇 도입을 돕는 컨설팅 전담 조직을 신설하며 로봇 전환(RX) 사업에 나선다.

LG CNS RX 이노베이션 랩 출범식에서 임직원들이 기념사진을 촬영하고 있다. LG CNS. AD 원본보기 아이콘

LG CNS는 1일 고객 맞춤형 로봇 도입 컨설팅을 수행하는 'RX 이노베이션 랩'을 출범했다고 밝혔다. 기업의 업무 환경과 도입 목적에 맞는 로봇 적용 방안을 도출하고, 개념검증(PoC)를 통해 생산성을 검토하는 등 RX 전과정을 지원하는 조직이다.

RX 이노베이션 랩은 3단계 프로그램을 제공한다. 인사이트 단계에서 고객의 산업 특성과 업무환경, 업무 프로세스를 분석해 로봇 도입 영역을 발굴한다. 디자인 단계에서는 자율이동로봇, 휴머노이드 등 로봇 솔루션을 선정해 워크플로우를 재설계하고, 프루프 단계에서 작업자의 행동 데이터를 로봇에 학습시켜 로봇 시스템의 생산성과 효율성 등을 검토하게 된다.

RX 이노베이션 랩 신설로 LG CNS는 디지털 기술과 인공지능(AI), 로봇을 포괄하는 전방위 혁신 지원 체계를 갖추게 됐다. 고객의 디지털 전환을 지원하는 '이노베이션 스튜디오'와 생성형 AI를 통한 업무 혁신을 지원하는 'Gen AI 스튜디오'에 이은 라인업이다.

LG CNS는 피지컬 AI 기술을 바탕으로 로봇파운데이션모델(RFM), 플랫폼, 하드웨어를 결합한 풀스택 RX 서비스를 제공해나갈 계획이다. LG CNS는 미국의 RFM 기업 '컨피그', 휴머노이드 로봇 기업 '덱스메이트'와 파트너십을 체결하고 피지컬 AI 기술 역량을 확대하고 있다.

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현신균 LG CNS 사장은 "로봇 전환의 핵심은 단순한 자동화를 넘어 전체 업무 프로세스 관점에서 생산성을 재설계하고 혁신하는 데 있다"며 "피지컬 AI 역량을 바탕으로 산업 현장에 최적화된 RX 모델을 구축해 고객의 생산성 향상과 성장 가속화에 기여할 것"이라고 말했다.

이은서 기자 libro@asiae.co.kr



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