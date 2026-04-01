현장지원단 110명 역량 연수… 저경력 교사 중심 ‘톡톡지원단’ 신설

부산시교육청은 지난달 31일 오후 연제구 교육연수원에서 초등 수업 혁신을 이끄는 '부산초등교육 현장지원단'의 역량 강화를 위한 맞춤형 연수를 실시했다.

부산시교육청이 '부산초등교육 현장지원단' 연수를 실시하고 기념촬영하고 있다. 부산교육청 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 연수는 현장지원단 위촉장 수여를 시작으로 실천다짐문 작성, 컨설팅 사례 나눔, 역할 공유 등 현장 중심 프로그램으로 진행됐다.

부산초등교육 현장지원단은 총 110명으로, 전문지원단 100명과 톡톡지원단 10명으로 구성됐다. 전문지원단은 교육과정·수업·평가·독서교육 등 4개 영역에서 학교 현장을 밀착 지원하고, 톡톡지원단은 신규와 저경력 교사를 중심으로 수업 혁신을 돕는다.

특히 올해 처음 도입된 톡톡지원단은 3∼5년 차 교사들로 꾸려졌다. 앞서 '부산교대부설초 수업 사전협의회' 공개에 이어 추진되는 두 번째 핵심 사업으로, 공모 단계부터 높은 경쟁률을 보이며 현장의 큰 관심을 받았다.

톡톡지원단은 저경력 교사의 학교 적응을 돕고, MZ세대 교사의 강점을 살린 맞춤형 지원을 통해 신규 교사들이 교직 사회에 안정적으로 정착할 수 있도록 역할을 수행할 예정이다.

부산교육청은 이번 지원단 운영을 통해 경험과 전문성을 갖춘 교사 중심의 지원 체계를 강화하는 동시에, 성장 단계에 있는 교사의 참여를 확대해 학교 현장 전반의 활력을 높일 것으로 기대하고 있다.

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김석준 교육감은 "학생의 배움과 성장은 교실에서 시작되는 만큼 교사의 전문성이 무엇보다 중요하다"며 "현장지원단이 학교와 함께 호흡하며 실질적인 변화를 만들어가는 든든한 동반자가 되어주길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



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