170년 양조 철학, 4번의 필터링으로 완성된 맛

새롭게 단장한 디자인으로 국내 재출시

하이트진로가 미국 프리미엄 라거 맥주 '밀러 제뉴인 드래프트(Miller Genuine Draft)'의 국내 유통을 맡는다.

하이트진로는 글로벌 주류 기업 몰슨 쿠어스 베버리지 컴퍼니(Molson Coors Beverage Company)의 대표 브랜드인 밀러 제뉴인 드래프트를 이달부터 국내 시장에 선보인다고 1일 밝혔다.

밀러 제뉴인 드래프트는 1985년 출시된 이후 세계 시장에서 꾸준히 판매돼 온 프리미엄 라거다. 170년 전통의 양조 기술을 기반으로 네 차례 필터링을 거쳐 만든 것이 특징으로, 부드러운 목 넘김과 깔끔한 청량감을 강조했다. 알코올 도수는 4.7%이며, 제품은 500㎖ 캔(가정용)과 330㎖ 병(유흥용) 두 가지 형태로 출시된다.

국내 재출시에 맞춰 브랜드 이미지도 일부 개편했다. 기존 상징인 'M' 로고는 유지하면서, 보다 밝은 골드 색상을 적용해 프리미엄 이미지를 강화했다. 동시에 '정해진 틀을 깨봐(Break the Mold)'라는 콘셉트를 앞세운 온라인 캠페인도 진행한다. 해당 캠페인은 공식 소셜네트워크서비스(SNS) 채널을 통해 공개될 예정이다.

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권광조 하이트진로 권역장은 "밀러 제뉴인 드래프트는 부드러운 맛과 강렬한 신선함으로 글로벌 시장에서 오랜 기간 사랑받아 온 브랜드"라며 "국내 소비자들에게도 밀러 제뉴인 드래프트와 함께하는 순간이 의미 있는 경험으로 기억되길 바라며 차별화된 프리미엄 라거로서 존재감을 확고히 해 나가겠다"고 말했다.

임혜선 기자 lhsro@asiae.co.kr



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