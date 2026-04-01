인천 부평동∼장고개 도로개설 공사가 마무리돼 다음 달 1일 오전 7시 전면 개통한다.

이 도로는 총사업비 616억원을 들여 산곡남중∼주안장로교회 구간에 길이 660ｍ, 왕복 6차로 규모로 건설됐다.

이 구간은 1998년 1차 구간(부평시장역∼주안장로교회) 개통 이후 부평미군기지(캠프마켓) 부지에 가로막혀 오랜 기간 단절돼 왔다. 시는 캠프마켓 D구역 반환에 맞춰 2024년부터 공사를 추진해 부평지역 동서축 도로를 28년 만에 연결하게 됐다.

부평동∼장고개 도로 위치도. 인천시 제공 AD 원본보기 아이콘

도로 개통에 따라 산곡동에서 부평시장역까지 이동시간은 기존 15분에서 5분으로 단축되고, 교통량 분산과 정체 해소로 출퇴근 및 통학 여건이 크게 개선될 전망이다.

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유정복 인천시장은 "장고개 도로 개통은 부평의 동서를 연결하는 역사적인 전환점"이라며 "이를 계기로 캠프마켓 일대 개발을 본격화하고 공원·의료·소방시설 조성과 연계해 지역 경쟁력을 강화하겠다"고 말했다.

박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr



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