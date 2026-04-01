첨단산업 해외인재 유치 로드쇼

아이비리그 대학과 협력 넓혀

영주권 부여, 출입국·정착 지원

첨단산업을 중심으로 글로벌 인재교류가 활발해지는 가운데 민관합동의 해외인재 유치 노력도 속도를 내고 있다.

산업통상부와 대한무역투자진흥공사(코트라)는 과학기술정보통신부, 한국과학창의재단, 중소벤처기업부와 함께 올해 첫 번째 '첨단산업 해외인재 유치 로드쇼(Korea awaits your Brilliance)' 개최지인 미국 보스턴에서 31일(현지시간) 종합 행사를 열었다고 1일 밝혔다.

이에 앞서 코트라 뉴욕무역관은 2월 5일부터 4월 9일까지 아이비리그 4개 대학(펜실베니아, 컬럼비아, 코넬, 브라운)의 잡 페어에도 순회 참가하며, 첨단산업 인재가 집중된 아이비리그 대학들과 협력을 넓혀왔다.

이번 인재유치 로드쇼 종합 행사는 반도체, 방산, 로봇 등 국가 전략산업 분야 글로벌 인재 유치를 위해 ICT(정보통신기술)·바이오 등 미국 첨단산업의 요람으로 꼽히는 보스턴에 마련됐다. 삼성전자, 현대자동차, LIG넥스원, 한국항공우주산업 등 국내 10개사가 참가한 가운데 미 동부 아이비리그 대학의 STEM(과학, 기술, 공학, 수학) 분야 인재들도 400여 명이 몰렸다.

기업과 인재 간 1:1 채용 상담에 참가했던 해외 인재들도 최근 높아진 K-산업·문화 강국 이미지를 반영하듯 한국 취업에 대한 관심이 높았다. 참가자들은 한국기업의 취업 및 근무 조건, 생활 여건 등을 꼼꼼히 따지며 관심을 드러냈으며, 일부는 현장에서 이력서를 제출하기도 했다. 상담에 참가한 한 코넬대 학생은 "미 동부에서 한국은 반도체, 방산, AI 같은 첨단산업 강국으로 통한다. 첨단기술 기업에서 경력을 쌓고 싶어서 한국행을 고려 중이다"고 말했다.

코트라도 정부의 해외 인재 지원 프로그램인 케이테크패스(K-Tech Pass) 제도 등을 소개하며 우수 인재 유치에 나섰다. 케이테크패스는 8대 첨단산업 분야(반도체, 디스플레이, 이차전지, 바이오, 로봇, 방산, 인공지능, 첨단모빌리티)에 관련된 해외 인재에 대해 탑티어 비자(F-2) 및 정착 혜택을 제공하는 제도로, 코트라가 발급한다.

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강상엽 코트라 부사장 겸 중소중견기업본부장은 "첨단기술 발달로 산업계에서 인재 중요성이 더 커지는 가운데 한국의 산업·문화 강국 이미지가 확산되며 해외 인재들의 한국기업 취업 관심도 높다"며 "이번처럼 국내 첨단산업 기업과 세계 최고 인재 간 교류를 돕고, 국내 입국 및 체류 지원을 통해 기업과 해외 인재의 상생 생태계를 넓혀 가겠다"고 말했다.

박준이 기자 giver@asiae.co.kr



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