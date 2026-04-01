블루포인트, 기술사업화센터 신설…장은영 전 라이트하우스 대표 영입

장은영 신임 센터장…공공·민간경험 전문가

KST 본부장·에트리홀딩스 창립멤버 등 경력

블루포인트파트너스는 기술사업화센터를 신설하고 장은영 전 라이트하우스컴바인인베스트 대표를 부대표이사 겸 기술사업화센터장으로 영입했다고 1일 밝혔다.

기술사업화센터 신설로 많은 대학·연구소에 흩어진 기술들의 성공적인 사업화가 이뤄질 수 있도록 투자 및 지원에 나설 계획이다.

장 센터장은 벤처캐피털(VC)인 라이트하우스컴바인인베스트 대표를 비롯해 한국과학기술지주(KST) 본부장, 에트리홀딩스 창립멤버 등을 지내며 15년 이상 기술사업화와 벤처투자 분야 실무를 경험했다. 다양한 부처의 펀드 결성과 정책 수립에도 기여해 민관을 두루 이해하는 전문가로 평가받고 있다.

장 센터장은 블루포인트에서 기술사업화센터를 이끌며 다양한 기관에 흩어진 딥테크를 시장과 연결하는 지원체계를 구축할 예정이다. 기존 공급 중심의 기술이전 방식에서 벗어나 비즈니스모델(BM) 전환·팀 빌딩·지식재산권(IP) 전략·수요처 연계 등 수요 중심의 질적 성장을 견인하는 역할을 맡는다.

대학과 정부출연연구기관 등의 기술을 기반으로 창업을 돕는 컴퍼니빌딩부터 수요기업과 필요 기술을 연결하는 방식, 대기업과의 오픈이노베이션 등 다양한 방법으로 기술사업화를 지원할 예정이다.

장 센터장은 "그간 공공과 민간을 넘나들며 쌓아온 경험을 바탕으로 블루포인트가 기술사업화의 핵심 플랫폼으로 자리매김할 수 있도록 기여하겠다"고 했다.

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이용관 블루포인트 대표는 이번 인사에 대해 "장 센터장은 기술사업화의 전 과정을 공공과 민간 양쪽에서 직접 경험한 몇 안 되는 전문가"라며 "이번 영입을 계기로 블루포인트가 초기 투자를 넘어 기술이 사업으로 이어지는 과정 전반을 지원하는 플랫폼으로 성장할 것"이라고 전했다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



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