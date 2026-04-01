봄가을 집중, 정부 '추락주의보' 발령

민간 기술지도기관 등 현장 방문

정부가 봄철 지붕·태양광 공사에서 잇따르는 추락 사망사고를 막기 위해 4월 한 달간 집중 점검에 나선다.

고용노동부는 1일부터 오는 30일까지 '지붕·태양광 공사 집중점검기간'을 운영하고, '추락주의보'를 발령한다고 밝혔다. 날씨가 풀리면서 공장·축사 등의 지붕 개보수와 태양광 설치 공사가 증가하는 가운데, 작업 중 추락사고가 잇따르자 선제 대응에 나선 것이다.

실제 지난달에만 세 건의 관련 사망사고가 발생했다. 지난달 5일 퇴비사 지붕 개보수 작업 중 채광창을 밟고 추락해 1명이 숨졌고, 10일과 25일에도 각각 축사와 공장 지붕에서 태양광 설치 점검 중 동일한 유형의 사고로 작업자가 사망했다.

작업자가 슬레이트 지붕을 철거하고 있다. 아시아경제 AD 원본보기 아이콘

지붕·태양광 공사는 대표적인 고위험 작업으로 꼽힌다. 최근 5년간 전체 건설업 사망자의 약 10%를 차지했으며, 사고의 약 60%가 봄과 가을에 집중됐다. 특히 공사금액 1억원 미만의 초소규모 현장에서 약 65%가 발생했고, 사고의 70% 이상이 추락 방호망이나 안전대 부착설비 등 기본적인 안전조치 없이 작업하다 발생한 것으로 나타났다.

정부는 이번 점검기간 동안 지방자치단체와 유관기관, 협·단체와 함께 전국 현장에서 캠페인과 대대적인 점검을 실시한다. 공사 정보를 사전에 파악해 데이터베이스화하고, 안전보건공단 패트롤팀과 '지붕 전담 지킴이', 민간 기술지도기관 등이 현장을 방문해 집중 기술지원을 진행한다.

또한 소규모 사업장을 대상으로 안전설비 설치 비용도 지원한다. 공사금액 50억원 미만 또는 10인 미만 사업장에는 안전대 부착설비, 추락 방호망, 채광창 덮개 설치 비용의 최대 90%까지 재정 지원이 이뤄진다.

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현장에서 급박한 위험이 확인되거나 개선이 이뤄지지 않을 경우에는 고용노동부 지방 관서가 직접 점검에 나서 행정·사법 조치를 병행할 방침이다. 아울러 상반기 중 지붕·태양광 공사업체 경영책임자와 실무자를 대상으로 안전보건 아카데미 교육을 실시하고, 축산 종사자 의무교육에도 추락사고 예방 내용을 포함해 안전의식을 높일 계획이다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



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