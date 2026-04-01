신한운용, SOL 팔란티어 커버드콜 시리즈 4월 분배금 지급

신한자산운용은 'SOL 팔란티어 커버드콜' 상장지수펀드(ETF) 시리즈 2종의 4월 월배당을 지급했다고 1일 밝혔다.

이번 분배금은 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 close 증권정보 0040Y0 KOSPI 현재가 8,970 전일대비 120 등락률 +1.36% 거래량 95,290 전일가 8,850 2026.04.01 09:11 기준 관련기사 신한운용 'SOL 팔란티어 커버드콜 시리즈 2종' 3월 분배금 지급 전 종목 시세 보기 ETF가 주당 190원으로 월 분배율 2.05%, SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 close 증권정보 0040X0 KOSPI 현재가 10,450 전일대비 90 등락률 +0.87% 거래량 60,965 전일가 10,360 2026.04.01 09:11 기준 관련기사 신한운용 'SOL 팔란티어 커버드콜 시리즈 2종' 3월 분배금 지급 전 종목 시세 보기 ETF가 주당 210원으로 월 분배율 1.97%를 기록했다. (분배락 전일인 3월27일 종가 기준)

글로벌 인공지능(AI) 선도 기업인 팔란티어에 투자하면서 커버드콜 전략을 접목한 이 시리즈는, 팔란티어 주가 흐름에 옵션 프리미엄 수취 전략을 더해 자산 상승 가능성과 월 단위 인컴 수익을 동시에 추구하는 구조로 설계됐다. 지난해 4월 상장 이후 현재까지 개인투자자 누적 순매수 금액은 SOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 2068억원, SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 846억원이며 두 ETF의 합산 순자산 금액은 5567억원에 달한다.

SSOL 팔란티어커버드콜OTM채권혼합 ETF는 팔란티어 주가 상승에 일부 참여하면서 외가격(OTM) 콜옵션 매도를 통해 상대적으로 높은 인컴 수익을 추구한다. 반면 SOL 팔란티어미국채커버드콜혼합 ETF는 팔란티어 비중을 최대 30%까지 편입하는 동시에 미국 장기국채 기반 커버드콜 전략을 결합해 보다 안정적인 월 재원을 목표로 한다.

김기덕 신한자산운용 퀀트&ETF운용본부장은 "미국과 이란의 전쟁으로 인해 금리 인상, 유가 상승, 중동산 중간재 및 원자재 가격 상승 등이 AI 인프라 산업 전반에 영향을 미치고 있으며 분쟁이 종결되더라도 빠르게 원상회복되기는 쉽지 않은 구조"라며 "최근 1개월간 S&P500과 나스닥 지수는 각각 7.8%, 8.3% 하락했고 팔란티어를 비롯한 빅테크(대형 정보기술 기업)들의 낙폭은 지수 대비 더 크게 나타나며 미국 증시 전반이 조정을 받고 있다"고 말했다. 이어 "SOL 팔란티어 커버드콜 시리즈는 기초자산인 팔란티어 주가 하락에 따라 함께 조정을 받았지만 하락폭을 일정 부분 제한하면서 월 2% 수준의 분배금을 통해 손실 완충 효과를 기대할 수 있다"고 덧붙였다.

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김 본부장은 "팔란티어는 2025년 4분기 매출이 시장 예상치를 웃돌았고 미국 정부 매출이 크게 증가하면서 AI 수요 확대와 정부 지출 증가가 실적으로 연결되고 있는 대표적인 기업 중 하나"라며 "밸류에이션 부담 논란에도 불구하고 강한 실적 모멘텀, 국방 및 공공 영역으로의 확장성, 초대형 프로젝트 참여에 따른 수혜 가능성 등을 감안할 때 구조적 성장에 대한 기대도 여전히 크다"고 분석했다.

송화정 기자 pancake@asiae.co.kr



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