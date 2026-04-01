지방정부 기획 맞춤형 AI 전환

2년간 연 70억원 지원

중소벤처기업부와 중소벤처기업진흥공단은 '2026년 지역 주도형 AI 대전환' 사업에 참여할 신규 광역지방정부로 강원특별자치도, 충청남도를 최종 선정했다고 1일 밝혔다.

지역 주도형 인공지능(AI) 대전환 사업은 지역 중소기업에 AI를 더하기 위해 지방정부가 지역 산업 특성과 수요를 반영해 자율적으로 기획한 맞춤형 AI 활용·확산 프로그램을 2년간 지원하는 사업이다. 9개 광역지방정부가 신청해 높은 경쟁률을 보인 이번 공모 사업은, 산·학·연 전문가로 구성된 평가위원회를 통해 서면평가와 대면평가를 실시했으며, 최종 2개 지방정부를 선정했다. 중기부는 선정된 2개 지방정부에 연 70억원(총사업비의 60% 이내) 규모로 2년간 지원할 예정이다. 지방정부는 총사업비의 40% 이상을 매칭해 사업을 추진하게 된다.

강원특별자치도는 주관기관 원주미래산업진흥원 등 6개 기관이 컨소시엄을 구성해 AI 헬스케어 글로벌 혁신특구 및 바이오 국가첨단 전략 특화단지 등과 연계한 강원 바이오·헬스케어 AI 생태계를 조성한다. 바이오·헬스케어 산업용 공공 그래픽처리장치(GPU) 팜을 구축하고, AI 전환 수준에 따른 솔루션 개발 및 실증 지원으로 지역특화 중소·벤처기업들의 경쟁력을 높인다는 계획이다.

충청남도는 주관기관 충남테크노파크 등 9개 기관이 컨소시엄을 구성해 디스플레이·반도체 등 충남 특화산업의 특성을 고려한 AI 전환 프로젝트를 추진한다. 제조 데이터 인프라를 AI 기반으로 고도화하고, GPU 클라우드 플랫폼 및 데이터 허브를 구축해 AI 생태계 기반을 조성할 계획이다. AI 전략 컨설팅 및 맞춤형 솔루션 도입 확산을 추진해 지역 내 중소·벤처기업 성장 경쟁력을 견인한다.

AD

박용순 중기부 중소기업정책실장은 "지역이 주도적으로 기획한 사업을 정부가 지원함으로써, 지역 AI 전환 기반을 마련하는 것이 사업의 핵심"이라며 "이를 통해 많은 지역 중소기업이 품질과 생산성을 향상시키고, 매출액 증가 등 기업의 경쟁력 확보로 이어지는 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>