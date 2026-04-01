매장 메뉴·레스토랑 간편식 적용 가능

CJ푸드빌이 운영하는 빕스가 KT 멤버십 고객을 대상으로 'KT 고객 보답' 50% 할인 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.

CJ푸드빌이 운영하는 빕스가 KT 멤버십 고객을 대상으로 'KT 고객 보답' 50% 할인 프로모션을 진행한다고 1일 밝혔다.(사진제공=CJ푸드빌) AD 원본보기 아이콘

KT 멤버십 고객이라면 이달 1일부터 15일까지 KT 멤버십 애플리케이션(앱)과 웹 내 고객 보답 프로그램 페이지에서 쿠폰을 다운로드할 수 있다. 발급받은 쿠폰은 이달 1일부터 30일까지 사용할 수 있다.

이 쿠폰은 할인 전 주문금액 15만원 한도 내에서 테이블당 1장 적용 가능하다. 매장에서 식사할 때 만이 아니라 매장에서 레스토랑 간편식(RMR)만 별도 구매하는 경우에도 동일한 혜택을 받을 수 있다.

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CJ푸드빌 관계자는 "실질적인 혜택 중심의 프로모션을 마련했다"며 "주말까지 포함해 여유 있게 이용할 수 있는 만큼 빕스의 다양한 메뉴를 부담 없이 즐겨보시길 바란다"고 말했다.

정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr



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