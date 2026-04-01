하루 200잔 팔렸다…CU, '리얼 스무디' 매장 확대

즉석 스무디 기계 200대 전국 점포 추가 도입

성수 디저트파크점 스무디 판매 매출 1000만원

CU가 즉석 과일 스무디 음료 '리얼 스무디'의 매출 호조에 힘입어 기계 200대를 전국 점포에 추가 도입한다고 1일 밝혔다.

CU의 '리얼 스무디'는 수박, 망고 바나나, 딸기 바나나, 믹스베리 등 각종 과일이 담긴 스무디 전용 컵 과일을 스무디 기계에 올리기만 하면 1분 만에 시원한 스무디로 변신하는 음료다. 3000원의 합리적인 가격에 영양소 손실을 최소화한 급속 냉동 과일로 만든 음료를 시원하고 빠르게 맛볼 수 있으며, 165㎉ 이하의 저칼로리로 구성돼 부담 없이 즐길 수 있는 것이 특징이다.

CU의 리얼 스무디는 지난해 성수기 동안 리얼 스무디 운영 점포들에서 하루 평균 30잔 이상 판매됐으며, 지난달 매출 역시 운영 초기인 지난해 6월과 비교 시 87.4% 늘었다.

리얼 스무디를 운영 중인 80여 개 매장 중 고매출 점포의 입지를 살펴보면, 명동, 홍대, 한강 등 주요 관광지 입지와 공원, 리조트, 대학교 등 특수 상권에서 성수기 하루 동안 평균 150잔까지 판매되며 높은 인기를 보였다. 실제 CU가 지난 2월 문을 연 디저트 특화점 '성수디저트파크점'에서는 콜드 음료 비수기인 동절기임에도 하루 만에 120잔이 팔렸다. 특히 개점 첫 주말에는 성수동을 찾는 국내외 관광객들이 몰리면서 200잔이 넘는 일 판매량을 기록했다. 지난달 해당 점포의 스무디 판매 수량은 총 3000잔이 넘었으며, 매출액으로 환산하면 1000만원이 넘는 매출을 기록했다.

CU는 취식 안전성과 운영 편의성을 높이고자 신규 사양의 스무디 머신을 도입할 예정이다. 새로 도입하는 티파이브(TEAF5) 모델은 온수 보일러 내장, 스테인리스 재질 변경을 통한 잔여 이물질 최소화 및 고온수 자동 세척, 고속 블렌딩 시스템, 소음 개선 기능, 더욱 컴팩트한 사이즈 등이 특징이다.

이 밖에도 CU는 이달 중 고객들의 선택지를 넓히기 위해 새로운 맛의 스무디도 추가할 예정이다.

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김동하 BGF리테일 HMR팀 MD는 "헬시 플레저 등 건강을 중요시하는 문화와 편의점에서 특별한 경험을 원하는 고객 니즈가 맞물리며 편의점 즉석 스무디가 인기를 끌고 있다"며 "앞으로도 CU는 좀 더 다양하고 재미있는 경험과 가치를 제공할 수 있도록 이색 상품들을 꾸준히 기획할 것"이라고 말했다.

한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr



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